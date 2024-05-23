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Система видеонаблюдения «Ростелекома» готова к проведению итоговой аттестации в 2024 году

Телеком 23.05.2024 15:58 Реклама
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23.05.2024 15:58 Реклама


На базе защищенных высокоскоростных каналов связи «Ростелеком» подготовил систему видеонаблюдения за государственной итоговой аттестацией (ГИА)1 2024 года. Основной период сдачи экзаменов начался 21 мая и продлится до 5 июля. Для наблюдения за ходом Единого государственного экзамена (ЕГЭ) провайдер установил по две современные IP-камеры в каждом помещении — всего 127 тыс. устройств в 5 877 ППЭ. Охват экзаменационных помещений видеонаблюдением составил 100%. ЕГЭ пройдет в 88 субъектах Российской Федерации и 77 пунктах проведения экзаменов (ППЭ) в зарубежных образовательных организациях на базе посольств, консульств, воинских частей в 54 странах мира. Кроме того, сотрудники компании установили 15,4 тыс. видеокамер для наблюдения за Основным государственным экзаменом (ОГЭ) в девяти регионах России (Ханты-Мансийском, Чукотском и Ямало-Ненецком округах, Удмуртской Республике, Воронежской, Магаданской и Мурманской областях, Забайкальском крае, Республике Тыва).
Система видеонаблюдения «Ростелекома» состоит из цифровых IP-видеокамер, обеспечивающих необходимый угол обзора и поддерживающих высокое разрешение видео и передачу качественного звука, коммутатора доступа, антивандального шкафа и источника бесперебойного питания, время автономной работы которого составляет не менее 20 минут. В обзор камер, установленных в аудиториях, попадают участники ГИА, а также место печати, сканирования и раскладки экзаменационных материалов. В тайне остаются персональные данные участников ГИА, заполненные бланки регистрации и ответы. Камеры видеонаблюдения установлены также в РЦОИ, где проводится обработка экзаменационных материалов и проверка работ экспертами предметных комиссий.
— «Ростелеком» подготовил и проверил технологическую готовность системы видеонаблюдения, задействованной в проведении основного периода ЕГЭ. Это важный этап в обеспечении успешного проведения экзаменов. Тренировочные мероприятия позволили предотвратить появление возможных организационных и технологических проблем, гарантировать корректную работу оборудования, обеспечивающего прозрачность и честность экзаменационного процесса. Система видеонаблюдения «Ростелекома» в очередной раз продемонстрировала высокий уровень надежности и эффективности и полностью готова к проведению экзаменов. Желаю всем выпускникам успехов и высоких баллов, — сказал вице-президент по работе с крупными корпоративными клиентами «Ростелекома» Владимир Волков.
Видео из аудиторий в онлайн-режиме будет транслироваться на портал видеонаблюдения «Смотри ЕГЭ», одновременный доступ к которому могут иметь до 15 тыс. аккредитованных специалистов и общественных наблюдателей. В аудиториях, расположенных в отдаленных регионах РФ, будет вестись видеозапись, которая сразу после окончания экзамена с помощью специального программного обеспечения попадет на портал видеонаблюдения. Для повышения надежности данные также записываются на жесткий диск или локальную карту памяти, установленные в каждой камере. Видеозаписи ЕГЭ будут храниться в центрах обработки данных «Ростелекома». Максимальный срок хранения — до 1 апреля 2025 года.

В школах труднодоступных регионов страны для работы системы видеонаблюдения задействованы спутниковые каналы связи, организованные при участии федерального оператора спутниковой связи «РТКОММ» (дочерняя компания «Ростелекома»).
— На труднодоступных территориях, где нет оптических сетей, мы подключаем систему видеонаблюдения за ходом ЕГЭ к спутниковым каналам связи. Это позволяет проводить государственную итоговую аттестацию в удаленных населенных пунктах с тем же уровнем прозрачности и объективности, что и в региональных центрах. В 2024 году онлайн-трансляция по спутниковой связи будет вестись из более чем 500 образовательных учреждений в населенных пунктах 26 регионов Дальне-Восточного, Приволжского, Северо-Западного, Сибирского, Уральского и Центрального федеральных округов2, — сказал генеральный директор АО «РТКомм.РУ» Сергей Ратиев.
Контролировать итоговую аттестацию и выявлять нарушения на экзаменах будут 13,5 тыс. федеральных и региональных онлайн-наблюдателей, а также искусственный интеллект с технологией анализа поведения. Нейронная сеть, разработанная «Ростелекомом», будет ежедневно проверять видеотрансляции из 270 аудиторий и архивные записи из 1 000 классов. При обнаружении подозрительного поведения участника на экзамене нейросеть подаст сигнал, система автоматически отметит нарушение, и запись поступит на проверку к наблюдателю. После этого обнаруженное нарушение отправится на утверждение к модератору, а затем, при необходимости, в ППЭ. Такой многоступенчатый контроль позволяет сделать процесс сдачи экзаменов еще более честным и прозрачным.
В дни проведения экзаменов специалисты «Ростелекома» будут круглосуточно следить за работой системы видеонаблюдения, осуществлять техническую поддержку портала онлайн-трансляций и его защиту от DDoS-атак.
Сервисную поддержку портала «Смотри ЕГЭ», а также бесплатную горячую линию для его пользователей обеспечит «Ростелеком Контакт-центр». В течение всего экзаменационного периода специалисты будут консультировать сотрудников Федерального центра тестирования и Федеральной службы по надзору в сфере образования и науки и представителей органов исполнительной власти, включая министров образования субъектов РФ, а также принимать заявки на устранение неисправностей в системе видеонаблюдения.
Досрочный период ЕГЭ, завершившийся 22 апреля 2024 года, прошел в штатном режиме без технологических сбоев. Экзамены сдали около 2,5 тыс. человек. Для них было открыто 118 ППЭ, в которых работало почти 3,5 тыс. камер видеонаблюдения «Ростелекома».
1 Государственная итоговая аттестация (ГИА) состоит из трех типов экзаменов:
• Основной государственный экзамен (ОГЭ) — государственная итоговая аттестация в 9-м классе;
• Единый государственный экзамен (ЕГЭ) — государственная итоговая аттестация в 11-м классе;
• Государственный выпускной экзамен (ГВЭ) — письменные и устные экзамены в 9-м и 11-м классах для лиц с ограниченными возможностями здоровья.
2 Амурская, Архангельская, Иркутская, Кемеровская, Магаданская, Мурманская, Новгородская, Омская, Псковская, Рязанская, Свердловская, Смоленская, Томская, Тюменская области, Забайкальский, Камчатский, Красноярский, Приморский, Хабаровский края, республики Бурятия, Саха (Якутия), Тыва, Удмуртия, Ханты-Мансийский, Чукотский, Ямало-Ненецкий округа.
Реклама. ПАО «Ростелеком», ИНН 7707049388

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