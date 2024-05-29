«Ростелеком» переведет биллинг на российскую основу

Телеком 29.05.2024 10:05 Реклама
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29.05.2024 10:05 Реклама
«Ростелеком» разрабатывает проект построения полностью импортонезависимой автоматизированной системы расчетов для сегментов B2B и B2G на основе продуктов Nexign. Его цель — создание биллинговой системы, которая обеспечит поддержку всего комплекса ИКТ-услуг «Ростелекома» как на текущий момент, так и с учетом планов перспективного развития, включая сети пятого поколения. «Ростелеком» представил проект на пленарной сессии (ИЦК) «Мобильная связь» и «Фиксированная связь» на форуме ЦИПР-2024.
Новое решение будет полностью закрывать потребности B2B-операторов, корпоративные клиенты которых имеют более 5 млн сотрудников, а также поможет снизить совокупную стоимость владения (ТСО) ИТ-ландшафтом. Кроме того, оно будет построено на российской инфраструктуре в соответствии с требованиями технологического суверенитета.
Уровень импортозамещения в телеком-отрасли всегда был достаточно высоким, и операторы строили и продолжают строить свой ИТ-ландшафт на базе российских технологий. Тем не менее, многие отечественные вендоры по-прежнему используют в своих решениях зарубежные компоненты, в том числе и в BSS/OSS-слое. Построение полностью импортонезависимой автоматизированной системы — ключевой вызов для телеком-отрасли.
— Нам важно обеспечить себя и российскую телеком-отрасль надежными и безопасными решениями. Работа по переводу биллинга на российскую основу — ключевой шаг в этом направлении. Мы уверены, что совместный проект с Nexign поможет нам создать надежную систему, способную справиться с самыми сложными задачами на рынке. Это важный шаг к укреплению технологического суверенитета России в сфере ИКТ, — рассказал старший вице-президент по информационным технологиям «Ростелекома» Дарий Халитов.
— Хотим поблагодарить «Ростелеком» за доверие: мы считаем, что наше сотрудничество позволит создать комплексное решение, способное работать с самыми сложными кейсами на российском рынке. «Ростелеком» для нас — стратегический заказчик, и мы готовы активно сотрудничать с ним как в плане подготовки, так и в дальнейшей реализации проекта. Проект построения автоматизированной системы расчетов для оператора с таким широким спектром услуг и географией присутствия позволит создать действительно полное решение, подходящее большому количеству заказчиков. Задача очень амбициозная, но у нас более 30 лет опыта работы в телеком-отрасли и сильная элементная база. Уверены, что успешно справимся с проектом в поставленные сроки, — прокомментировал коммерческий директор Nexign Сергей Карпов.
Реклама. ПАО «Ростелеком», ИНН 7707049388
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