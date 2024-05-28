В городах России добавили инноваций системам экомониторинга

Телеком 28.05.2024 13:44
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28.05.2024 13:44
Оператор внедрил цифровую платформу экомониторинга на одном из крупнейших заводов по производству стали в мире — Череповецком металлургическом комбинате(базовом активе ПАО «Северсталь»). С помощью сервиса «МегаФон Экология» предприятие сможет отслеживать концентрацию загрязняющих веществ в атмосфере и планировать природоохранные мероприятия по минимизации негативного воздействия на окружающую среду города, где проживает 300 тысяч человек.
Платформа «МегаФон Экология» проводит наблюдение за экологической обстановкой в режиме реального времени. Несколько мониторинговых устройств по каналам связи передают показания на серверы металлургического комбината каждые 20 минут, затем сервис сравнивает полученные данные с допустимыми нормами, оперативно выявляет превышения и уведомляет об этом специалистов завода сразу в трех каналах коммуникации: по электронной почте и через окно веб-интерфейса, дублируя информацию в журнал событий.
Для контроля качества атмосферного воздуха в Череповце работает 9 комплексов мониторинга. Они расположены во всех районах города в местах наибольшей концентрации людей и вблизи социально-значимых объектов. В состав комплекса кроме программного обеспечения входят также датчики пыли, газоанализаторы и метеорологические станции. Мониторинг ведется по нескольким параметрам, в приоритете показатели концентрации взвешенных частиц, диоксида азота и серы, и метеоданные.
Обязательным условием запуска в эксплуатацию цифровой экоплатформы было совпадение результатов измерений качества воздуха Гидрометеослужбой и данных с устанавливаемых малогабаритных постов мониторинга. Сравнительные испытания, которые провели специалисты «Северстали» совместно с Лабораторией Гидрометеослужбы перед стартом проекта, отразили максимально идентичные результаты.
— С помощью программного обеспечения МегаФона мы планируем проверить эффективность реализуемых нами воздухоохранных мероприятий. В рамках проекта «Чистый воздух» в 2024 году стоит задача снизить выбросы загрязняющих веществ в атмосферный воздух в Череповце не менее чем на 20%, и мы уже проделали очень большую работу — фактическое снижение выбросов по итогам 2023 года составило 15,9%. А с мая этого года наши специалисты начали получать статистику по качеству атмосферного воздуха. Имея полную информацию о состоянии окружающей среды в реальном времени, мы сможем минимизировать экологические и экономические риски, — отметил Михаил Белов, главный эколог дивизиона «Северсталь Российская сталь».
— Не первый год МегаФон активно поддерживает инициативу предприятий по решению экологических вопросов в рамках федерального проекта «Чистый воздух». В качестве подтверждения — успешно реализованные проекты в Омске и Воскресенске. Благодаря цифровой платформе «МегаФон Экология» удается построить действительно эффективную сеть мониторинга, которая позволяет крупнейшим заводам получать данные о состоянии воздуха, оперативно реагировать и своевременно принимать меры, соответствуя требованиям российских экологических стандартов, — говорит Олеся Суханос, руководитель отдела по развитию IoT-продуктов МегаФона.
В 2021 году МегаФон запатентовал платформу «МегаФон Экология», работающую на базе технологии IoT (интернет вещей). В режиме реального времени она собирает, анализирует и передает клиенту и контролирующим органам данные о состоянии окружающей среды, об объеме и составе промышленных выбросов, а также прогнозирует превышение допустимых значений и даже рассчитывает потенциальную сумму штрафов. В июне 2022 года решение было включено в реестр российского ПО.
Фото пресс-службы ПАО «МегаФон».
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