3 миллиона спам-звонков заблокировали с начала года в Волгоградской области

Телеком 23.05.2024 13:25
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23.05.2024 13:25
Цифровая экосистема МТС проанализировала количество спам-звонков, поступающих жителям Волгоградской области с начала 2024 года. С помощью антиспамовых решений и сервиса «Защитник», использующих аналитику BigData, МТС за это время заблокировала больше 3 млн вызовов, что на 27% больше, чем за аналогичный период 2023 года.
Чаще всего жителям Волгоградской области пытались дозвониться спамеры с рекламными предложениями, финансовые организации и коллекторы. Средняя длительность одного заблокированного вызова в регионе – 11 секунд. Антиспам защита не только сэкономила время жителям Волгоградской области, ответив за них на звонок или предупредив о возможном спаме, но и уберегла от более серьезных последствий – потери средств, персональных данных или угроз телефонных мошенников.
– Если суммировать объем заблокированных спам-звонков, поступивших жителям Волгоградской области за год, то получится более 2,5 миллионов минут, что примерно равно 5 годам непрерывного разговора со спамерами. В ближайшее время у «Защитника» появится новая функция – он сможет предупреждать людей о возможном мошенничестве прямо во время беседы с предполагаемым мошенником. Сервис проанализирует, от кого поступил входящий вызов, и, если есть подозрение на мошенничество, в момент звонка абонент получит голосовое уведомление, которое будет слышно только ему. Технологии AI проведут проверку синтезированный или живой голос используется при звонке, а Big Data МТС сверит биометрию голоса с базой мошеннических голосов, а также проведет анализ текста звонящего на предмет мошеннических сценариев, – отметила директор МТС в Волгоградской области Наталья Сахарова.
Сервис «Защитник» анализирует входящие звонки на основе технологий BigData МТС и постоянно пополняющейся базы нежелательных контактов. Алгоритмы присваивают номерам категории спама, например, «Юридические услуги», «Коллекторы», «Медицина и красота», «Страхование». Абонент может выбрать категории звонков, которые он вообще не хочет получать. Их «Защитник» блокирует. Злоумышленник или спамер даже не дозвонится абоненту.
В остальных случаях «Защитник» помечает входящие с незнакомых номеров цветами: красным цветом вредные вызовы, желтым – спам и зеленым безопасные. При наличии информации в открытых источниках о названии звонящей компании эти данные абонент также увидит на экране.
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