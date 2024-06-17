Двухкилометровая пробка сковала Волжскую ГЭС в сторону Волгограда

Двухкилометровая автомобильная пробка образовалась на въезде на ГЭС со стороны города Волжского утром 17 июня.
По сообщению водителей, причиной стало ДТП, в результате поток, направлявшийся в сторону Волгограда, оказался практически заблокирован.
– Через полчаса примерно пробка разрастется в обе стороны, если срочно не растащат автомобили, – сообщают волгоградцы. – И это в самый час пик перед работой и в такую жару. Просто мрак какой-то.
Обстоятельства дорожно-транспортного происшествия редакция ИА «Высота 102» выясняет в правоохранительных органах.