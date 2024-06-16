На юге Волгограда неизвестный без прав сбил женщину и скрылся

В Кировском районе Волгограда накануне в частном секторе неизвестный на иномарке сбил женщину и скрылся, сообщает V102.RU.

— По предварительной информации, в 10.30 напротив дома № 77 по улице Красных Партизан 60-летний водитель, лишенный права управления, за рулем автомашины Kia Sportage» наехал на 60-летнюю женщину-пешехода, двигавшуюся по краю проезжей части по ходу движения транспортного средства, после чего скрылся с места ДТП, — прокомментировали информагентству в пресс-службе ГУ МВД России по Волгоградской области.

Как уточнили в полицейском ведомстве, вскоре водителя задержали. Нарушитель отказался проходить медосвидетельствование.

Напомним, в Волгограде взяли под стражу водителя, сбившего насмерть двух девочек. Мужчина находился в состоянии алкогольного опьянения.

Фото: архив ИА «Высота 102»