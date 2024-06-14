Расследования

Под Волгоградом мужчина забил до смерти 70-летнего родственника

Расследования 14.06.2024 09:56
0
14.06.2024 09:56



В Городищенском районе Волгоградской области завершено расследование уголовного дела в отношении 43-летнего местного жителя, который избил до смерти своего престарелого родственника. Как сообщили V102.RU в СУ СКР России по региону, мужчина обвиняется в ч.4 ст.111 УК РФ - умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее по неосторожности смерть потерпевшего.

- 9 апреля этого года в одном из частных домовладений по улице Пролетарской в рабочем поселке Городище между обвиняемым и его 70-летним родственником на почве неприязненности друг к другу произошел конфликт, в ходе которого фигурант нанес не менее пяти ударов руками и ногами в различные части тела, - пояснили в ведомстве. - Удар ногой в грудную клетку стал для пенсионера смертельным

Уголовное дело направлено прокурору для утверждения обвинительного заключения. 

Комментарии
Есть новости? Пиши и звони в редакцию: +7 (937) 55-66-102
Расследования
14.06.2024 10:51
Расследования 14.06.2024 10:51
Комментарии

0
Далее
Расследования
14.06.2024 09:36
Расследования 14.06.2024 09:36
Комментарии

0
Далее
Расследования
13.06.2024 21:16
Расследования 13.06.2024 21:16
Комментарии

0
Далее
Расследования
13.06.2024 18:05
Расследования 13.06.2024 18:05
Комментарии

0
Далее
Расследования
13.06.2024 12:31
Расследования 13.06.2024 12:31
Комментарии

0
Далее
Расследования
13.06.2024 12:13
Расследования 13.06.2024 12:13
Комментарии

0
Далее
Расследования
13.06.2024 10:18
Расследования 13.06.2024 10:18
Комментарии

0
Далее
Расследования
13.06.2024 08:07
Расследования 13.06.2024 08:07
Комментарии

0
Далее
Расследования
13.06.2024 06:15
Расследования 13.06.2024 06:15
Комментарии

0
Далее
Расследования
12.06.2024 17:00
Расследования 12.06.2024 17:00
Комментарии

0
Далее
Расследования
11.06.2024 20:19
Расследования 11.06.2024 20:19
Комментарии

0
Далее
Расследования
11.06.2024 18:36
Расследования 11.06.2024 18:36
Комментарии

0
Далее
Расследования
11.06.2024 12:52
Расследования 11.06.2024 12:52
Комментарии

0
Далее
Расследования
11.06.2024 09:33
Расследования 11.06.2024 09:33
Комментарии

0
Далее
Расследования
11.06.2024 09:27
Расследования 11.06.2024 09:27
Комментарии

0
Далее

Лента новостей

10:51
В Волгоградской области УФСБ устроило облаву на браконьеров. Задержаны 12 человекСмотреть фотографииCмотреть видео
10:37
«Твоя выгода» - билайн предлагает скидки на связьСмотреть фотографии
10:32
В Волгограде на Семи ветрах обнаружен труп упавшего с 22-го этажа мужчиныСмотреть фотографии
10:28
Капитан МВД в отставке Михаил Покручиный из Урюпинска погиб в зоне СВОСмотреть фотографии
09:57
В Волгограде 11-летняя школьница попала под колёса Volkswagen TiguanСмотреть фотографии
09:56
Под Волгоградом мужчина забил до смерти 70-летнего родственникаСмотреть фотографии
09:52
В Волгоградской области 12 тыс. медработников получают соцвыплатыСмотреть фотографии
09:36
Потерпевшая по делу душительницы Ахметовой потерялась по дороге в судСмотреть фотографии
09:23
Волжская ГЭС снизила сброс воды до 5,5 тыс. кубометров в секундуСмотреть фотографии
09:15
Волгоградцы могут выиграть миллион на ремонт за покупки в «Пятёрочке»Смотреть фотографии
08:42
Под Волгоградом полуголый человек устроил погром в детской школе танцевСмотреть фотографииCмотреть видео
07:58
Над Волгоградской областью силы ПВО ночью сбили два беспилотникаСмотреть фотографии
07:48
Пациент микрохирургии глаза умер в реанимации в ВолгоградеСмотреть фотографии
06:59
Облкомприроды требует от мэрии Волгограда в суде возврата 9 млн рублейСмотреть фотографии
21:16
Приставы задержали по дороге в Армению прикинувшегося бедняком экс-бизнесменаСмотреть фотографии
20:36
Горе луковое: колония УФСИН проиграла суд из-за 20 тонн обмороженных овощейСмотреть фотографии
20:09
Проблему выживания рядом с волгоградцами растений и животных обсудили в облдумеСмотреть фотографии
20:00
Под Волгоградом сорвавшего строительство детсада подрядчика накажут на 7,4 млн рублейСмотреть фотографии
19:31
Волгоградка отсудила деньги у продавца полуживого шпицаСмотреть фотографии
19:23
В Саратовской области возбудили серию дел после нападений бездомных собак на жителейСмотреть фотографии
19:11
«Окопные свечи делаете - вот и пользуйтесь»: в Михайловке молодежный центр и волонтеров СВО обесточили из-за долгаСмотреть фотографии
18:53
На проблему обездоленной сестры участника СВО обратил внимание глава СК БастрыкинСмотреть фотографии
18:32
Успеть до Суперкубка? У пешеходов отобрали асфальт возле «Волгоград Арены»Смотреть фотографии
18:05
Волжанин спустил на ставках в казино выплату за ранение брата-участника СВОСмотреть фотографии
17:45
В Волгоград приехали новые мусоровозы-«силачи»Смотреть фотографииCмотреть видео
16:57
Полуторогодовалая девочка выпала из окна в Дубовке Волгоградской областиСмотреть фотографии
16:47
В Волгоградской области за развитие экономики наградят сотрудников ВолгГМУСмотреть фотографии
15:44
«В медицине нет случайных людей»: интервью с руководителем волгоградского медцентраСмотреть фотографии
15:16
Отбил гранату головой: истории чудесных спасений рассказали награжденные медалями бойцы СВОСмотреть фотографии
14:43
В Волгограде поставщика новых троллейбусов оштрафовали на 4 млн за сорванный гарантийный ремонтСмотреть фотографии
 