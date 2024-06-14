Под Волгоградом мужчина забил до смерти 70-летнего родственника

Расследования 14.06.2024 09:56
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14.06.2024 09:56
В Городищенском районе Волгоградской области завершено расследование уголовного дела в отношении 43-летнего местного жителя, который избил до смерти своего престарелого родственника. Как сообщили V102.RU в СУ СКР России по региону, мужчина обвиняется в ч.4 ст.111 УК РФ - умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее по неосторожности смерть потерпевшего.
- 9 апреля этого года в одном из частных домовладений по улице Пролетарской в рабочем поселке Городище между обвиняемым и его 70-летним родственником на почве неприязненности друг к другу произошел конфликт, в ходе которого фигурант нанес не менее пяти ударов руками и ногами в различные части тела, - пояснили в ведомстве. - Удар ногой в грудную клетку стал для пенсионера смертельным.
Уголовное дело направлено прокурору для утверждения обвинительного заключения.
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