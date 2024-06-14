Под Волгоградом полуголый человек устроил погром в детской школе танцев





В городе Волжском Волгоградской области полуголый человек вечером 13 июня устроил погром в детской школе танцев. По сообщению местных жителей, происшествие случилось в помещении на первом этаже в многоквартирном доме по адресу ул. Мира, 133.





На видеокадрах, которые распространили накануне вечером телеграм-каналы, мужчина, на котором из одежды были лишь брюки, находясь в танцевальной студии, громко кричал, выкрикивал нецензурную брань, а также бил стекла. Усмирить дебошира пытались несколько мужчин, однако, как сообщает ИА «Высота 102», окончательно прекратить бесчинства удалось лишь сотрудникам полиции, которые прибыли на место происшествия.

По данным информагентства, скрутив неадекватного волжанина, стражи порядка передали его бригаде врачей скорой помощи. По сообщению экстренных служб, мужчина находился в измененном состоянии.

– Пациента отправили в спецучреждение, где еще предстояло установить, чем было вызвано его неадекватное поведение, – уточнили медики.

Фото, видео: Жесть Волжский / t.me