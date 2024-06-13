Происшествия

Полуторогодовалая девочка выпала из окна в Дубовке Волгоградской области

Происшествия 13.06.2024 16:57
0
13.06.2024 16:57


В Волгоградской области ребенок в возрасте полутора лет выпал из окна. По информации ГУ МВД России по Волгоградской области, происшествие случилось в городе Дубовке 12 июня. 

Как уточнили полицейские ИА «Высота 102», к счастью, падение ребенка обошлось без тяжелых травм – девочка упала с высоты первого этажа и была оперативно доставлена в больницу. 

Также в полиции подтверждают ранее озвученную «Высотой 102» информацию о падении ребенка с высоты в поселке Новый Рогачик. Там двухлетний мальчик получил ряд тяжелых травм, облокотившись на москитную сетку в окне, расположенном на пятом этаже. Из Городищенского района малыш был доставлен в больницу Волгограда. 

В связи с участившимися случаями травмирования детей ГУ МВД России по Волгоградской области обращается к родителям с призывом ответственней относиться к своим обязанностям. 

По указанным фактам сотрудниками полиции проводятся проверки, в ходе которых будут изучены все обстоятельства, которые могли стать причинами трагедий, даны оценки действиям родителей, – сообщают в ГУ МВД России по Волгоградской области. – Напоминаем родителям об опасности открытых окон. Даже самые надежные москитные сетки не способны выдержать вес ребенка. Не оставляйте детей без присмотра, установите специальные замки – блокираторы, детские замки, ограничители – на пластиковые окна.

Комментарии
Есть новости? Пиши и звони в редакцию: +7 (937) 55-66-102
Происшествия
13.06.2024 14:08
Происшествия 13.06.2024 14:08
Комментарии

0
Далее
Происшествия
13.06.2024 11:32
Происшествия 13.06.2024 11:32
Комментарии

0
Далее
Происшествия
13.06.2024 11:28
Происшествия 13.06.2024 11:28
Комментарии

0
Далее
Происшествия
13.06.2024 10:37
Происшествия 13.06.2024 10:37
Комментарии

0
Далее
Происшествия
13.06.2024 10:15
Происшествия 13.06.2024 10:15
Комментарии

0
Далее
Происшествия
13.06.2024 09:48
Происшествия 13.06.2024 09:48
Комментарии

0
Далее
Происшествия
13.06.2024 09:38
Происшествия 13.06.2024 09:38
Комментарии

0
Далее
Происшествия
12.06.2024 18:52
Происшествия 12.06.2024 18:52
Комментарии

0
Далее
Происшествия
12.06.2024 15:29
Происшествия 12.06.2024 15:29
Комментарии

0
Далее
Происшествия
12.06.2024 13:50
Происшествия 12.06.2024 13:50
Комментарии

0
Далее
Происшествия
12.06.2024 11:40
Происшествия 12.06.2024 11:40
Комментарии

0
Далее
Происшествия
12.06.2024 08:53
Происшествия 12.06.2024 08:53
Комментарии

0
Далее
Происшествия
11.06.2024 21:28
Происшествия 11.06.2024 21:28
Комментарии

0
Далее
Происшествия
11.06.2024 20:59
Происшествия 11.06.2024 20:59
Комментарии

0
Далее
Происшествия
11.06.2024 19:04
Происшествия 11.06.2024 19:04
Комментарии

0
Далее

Лента новостей

18:05
Волжанин спустил на ставках в казино выплату за ранение брата-участника СВОСмотреть фотографии
17:45
В Волгоград приехали новые мусоровозы-«силачи»Смотреть фотографииCмотреть видео
16:57
Полуторогодовалая девочка выпала из окна в Дубовке Волгоградской областиСмотреть фотографии
16:47
В Волгоградской области за развитие экономики наградят сотрудников ВолгГМУСмотреть фотографии
15:44
«В медицине нет случайных людей»: интервью с руководителем волгоградского медцентраСмотреть фотографии
15:16
Отбил гранату головой: истории чудесных спасений рассказали награжденные медалями бойцы СВОСмотреть фотографии
14:43
В Волгограде поставщика новых троллейбусов оштрафовали на 4 млн за сорванный гарантийный ремонтСмотреть фотографии
14:29
Аналитики: в Волгограде верхний «потолок» зарплатных предложений вырос на 20 тыс. рублейСмотреть фотографии
14:08
Полиция опубликовала видео ДТП с перевертышем в ВолжскомСмотреть фотографии
13:56
«Царицынская опера» принимает «Большие гастроли»Смотреть фотографии
12:40
Град, ливни и грозовой шторм: опасное погодное комбо ожидается в Волгоградской областиСмотреть фотографии
12:31
Житель Волжского подкинул гранату в квартиру любовнику экс-женыСмотреть фотографии
12:13
Мелконяну ужесточили рублем приговор за угрозы убийством судье в ВолгоградеСмотреть фотографии
11:32
В Волгограде камеры вновь сняли не поделивших проспект Ленина автолюбителейСмотреть фотографии
11:28
В сквере на юге города незнакомец без причин избил ногами по голове волгоградцаСмотреть фотографии
11:20
Банк Уралсиб повысил ставку начисления по картам «Прибыль» и «ФК Краснодар» до 15% годовыхСмотреть фотографии
10:37
УФСБ задержало волгоградца за экстремистские высказывания в СетиСмотреть фотографии
10:37
В Котельниково подрядчик получил «чёрную метку» за срыв строительства нового ФОКаСмотреть фотографии
10:18
Появилось видео допроса подозреваемого в гибели двух девочек под ВолгоградомСмотреть фотографииCмотреть видео
10:15
В Волгоградской области нашли полуразложившийся труп 42-летнего москвичаСмотреть фотографии
10:13
Флешмобы, автопробеги и концерты — какие мероприятия провела ЕР 12 июняСмотреть фотографии
09:48
В Волгоградской области ночью из горящей квартиры спасли мужчинуСмотреть фотографии
09:38
На турбазе под Волгоградом в уличном туалете нашли трупы двоих мужчинСмотреть фотографии
08:07
Расследование ДТП с погибшими 14-летними девочками взяла на контроль прокуратураСмотреть фотографии
07:51
На проспекте Жукова в Волгограде пробился мощный фонтанСмотреть фотографииCмотреть видео
07:30
«Хочу строить лучшие в мире самолеты и ракеты»: волгоградские школьники рассказали, как набрали 200 баллов за два ЕГЭСмотреть фотографии
06:35
ЦГМС: волгоградцев ждут ливни с грозами при +38ºСмотреть фотографии
06:15
Под Волгоградом пьяный молодой водитель сбил насмерть девочек-подростковСмотреть фотографии
21:15
«Мы вас даже не видим»: жильцы аварийного дома-«призрака» четыре дня сидят без воды на юге ВолгоградаСмотреть фотографии
20:00
Денис Бояринцев: «Ничья в матче с «Новосибирском» для «Ротора» хороший результат»Смотреть фотографии
 