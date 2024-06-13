



В Волгоградской области ребенок в возрасте полутора лет выпал из окна. По информации ГУ МВД России по Волгоградской области, происшествие случилось в городе Дубовке 12 июня.

Как уточнили полицейские ИА «Высота 102», к счастью, падение ребенка обошлось без тяжелых травм – девочка упала с высоты первого этажа и была оперативно доставлена в больницу.

Также в полиции подтверждают ранее озвученную «Высотой 102» информацию о падении ребенка с высоты в поселке Новый Рогачик. Там двухлетний мальчик получил ряд тяжелых травм, облокотившись на москитную сетку в окне, расположенном на пятом этаже. Из Городищенского района малыш был доставлен в больницу Волгограда.

В связи с участившимися случаями травмирования детей ГУ МВД России по Волгоградской области обращается к родителям с призывом ответственней относиться к своим обязанностям.

– По указанным фактам сотрудниками полиции проводятся проверки, в ходе которых будут изучены все обстоятельства, которые могли стать причинами трагедий, даны оценки действиям родителей, – сообщают в ГУ МВД России по Волгоградской области. – Напоминаем родителям об опасности открытых окон. Даже самые надежные москитные сетки не способны выдержать вес ребенка. Не оставляйте детей без присмотра, установите специальные замки – блокираторы, детские замки, ограничители – на пластиковые окна.