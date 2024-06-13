Полиция опубликовала видео ДТП с перевертышем в Волжском





ГУ МВД России по Волгоградской области 13 июня опубликовало видео с дорожно-транспортным происшествием в городе Волжском, в результате которого накануне один из автомобилей перевернулся на крышу. По информации полицейских, в массовом ДТП никто из людей серьезно не пострадал.

По уточненным данным, столкновение четырех автомобилей на проспекте Ленина в Волжском произошло утром, в 09.35. В качестве предварительной причины происшествия полиция называет нарушение ПДД водителем опрокинувшегося Opel.

– По предварительным данным, 63-летний водитель Opel, двигаясь по проспекту Ленина, не уступил дорогу и совершил столкновение с попутными Changan и Volkswagen, – рассказали в ГУ МВД России по Волгоградской области. – Volkswagen, в свою очередь, совершил столкновение с впереди движущейся Toyota. В результате столкновения автомобиль «Опель» совершил опрокидывание.

На место ДТП выезжали медики. По данным ГУ МВД России по Волгоградской области, единоразовая помощь врачей на месте потребовалась троим участникам ДТП.