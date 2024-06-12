Камеры в Волжском сняли кувырок авто на крышу у ДК «ВГС»

Сегодня в городе Волжском Волгоградской области произошла авария с «перевертышем», которая попала на уличные камеры видеонаблюдения. Как сообщает V102.RU, видео последствий ДТП также делятся волжане в местных пабликах.
В результате столкновения автомобиль перевернулся на крышу колесами вверх. На помощь водителю бросились очевидцы ДТП, а также водители машин, которые проезжали мимо. Информация о пострадавших уточняется в ГУ МВД по Волгоградской области.
Авария произошла напротив здания ДК «ВолгоградГидроСтрой».
Видео: Powernet
Скриншот с видео: «Волгоград на колесах» / t.me