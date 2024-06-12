В Волгограде попало на видео ДТП с троллейбусом и «Нивой» на пр. Ленина





11 июня в Краснооктябрьском районе Волгограда произошло ДТП с участием троллейбуса и автомобиля «Нива». Как сообщает ИА «Высота 102», столкновение случилось на перекрёстке пр. Ленина с ул. 39-й Гвардейской Дивизии и было запечатлено камерами уличного видеонаблюдения.

Судя по опубликованным в сети кадрам, водитель легковушки заранее не перестроился и, находясь непосредственно напротив пересечения проспекта с ул. 39-й Гвардейской, вдруг решил резко повернуть направо, не обратив внимание, что там уже находится общественный транспорт.

Проскочить не получилось. Троллейбус протаранил «Ниву». Удар пришёлся в бок автомобиля.

Отметим, о пострадавших в результате аварии не сообщается.

Фото и видео: ГКУ ВО «Безопасный регион»