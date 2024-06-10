Нападающий «Ротора» Даниил Арсентьев покинул клуб

Волгоградский «Ротор» вслед за вице-капитаном Сергеем Зуйковым сегодня, 10 июня, покинул еще один футболист. Нападающий Даниил Арсентьев завершил свои выступления за сине-голубых, сообщает V102.RU со ссылкой на пресс-службу клуба.

22-летний футболист перешел в «Ротор» на правах аренды из «Урала» из Екатеринбурга в июне прошлого года и с тех пор провел за волгоградцев 35 матчей, в которых забил шесть голов и отдал столько же результативных передач. В игре с «Новосибирском» 3 июня Даниил получил тяжелую травму, из-за чего сезон для него завершен досрочно. Арендный договор с «Уралом» не будет продлен, а Арсентьев пройдет курс лечения и после полноценного выздоровления вернется в расположение команды из Екатеринбурга.

«Ротор» поблагодарил футболиста за игру и пожелал скорейшего возвращения на поле.

Спортивный обозреватель Иван Тюгаев

Фото: СК «Ротор» / vk.com