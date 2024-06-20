В Волгограде городские службы готовятся к мегаливню и урагану

Городские службы в Волгограде переведены в режим повышенной готовности из-за штормового предупреждения, передает V102.RU. Как сообщили в мэрии, в регионе ожидается ухудшение погодных условий.

- По сообщению Волгоградского ЦГМС с вечера 20 июня в Волгоградской области ожидается комплекс неблагоприятных метеорологических явлений: сильные дожди, ливни в сочетании с грозой, градом и усилением ветра до 28 м/с, - пояснили в администрации.

Волгоградцам рекомендуют без необходимости не выходит на улицу и соблюдать осторожность: обходить большие деревья, рекламные щиты, раскачивающиеся вывески и другие плохо закрепленные конструкции.

Отметим, что сегодня на Москву обрушился шторм «Эдгар». По предварительным данным, там погибли два человека. Одного мужчину в парке придавило упавшее дерево, а второй упал со строительных лесов.