«От нас скорая не уезжает»: в Волгограде аварийное общежитие третий месяц не отключают от отопления





В Красноармейском районе Волгограда жители бывшего общежития по адресу ул. Саушинская, д. 30 бьют тревогу из-за невыносимой жары. По сообщению волгоградцев, вот уже третий месяц управляющая компания «Русский дом» не может отключить пятиэтажку от отопления. По словам собственников, сейчас, в летние дни, температура в комнатах доходит до заоблачных отметок в +40°C и даже +50 °C.

– Так у нас с самой зимы. Мы уже не знаем, куда обращаться. В управляющей компании разводят руками и говорят, что нужно потерпеть и подождать, – рассказала жительница дома Надежда Фомина.

Чего конкретно необходимо дождаться волгоградцам, третий месяц находящимся в самом настоящем аду, коммунальщики не уточняют.

В редакцию также обратилась сотрудница социальной службы. Женщина ухаживает за одной из пенсионерок, проживающей в злополучном общежитии. Она рассказала, что боится за здоровье своей подопечной.

– Нужно понимать, что в такую жару огненные батареи – это не шутки. Существуют серьёзные риски здоровью пожилых людей. У многих ведь проблемы с сердцем, давление. Да и не уверена, что даже для абсолютно здорового человека постоянное нахождение в таких условиях пройдёт бесследно. Мне уже несколько раз приходилось вызывать скорую помощь для моей бабушки. Пыталась накрывать батареи одеялами - бесполезно. Всё равно в комнате жара, – рассказала социальный работник Елена Абаева.

Примечательно, что посреди лета изнывает от огненных батарей не одна квартира или какой-то отдельный стояк, а вся пятиэтажка — то есть несколько сотен человек. По словам собственников, помимо пенсионеров, в общежитии ютятся и большое количество многодетных семей, которые ранее приобрели комнаты на материнский капитал.

За минувшие месяцы жильцы обивали пороги и надзорных инстанций, и районной администрации, однако воз и ныне там.





Редакция ИА «Высота 102» смогла дозвониться до одного из руководителей управляющей организации и пообщаться по сложившейся ситуации.

– Судя по всему, там сорвало кран. Почему вода поступает в отопительную систему, не знаю. Сначала нужно добраться до теплообменника. В настоящее время подвал затоплен кипятком. У нас добровольцев свариться заживо нет. На понедельник администрацией района согласовано отключение горячего водоснабжения. Через несколько дней, когда вода остынет, осушим подвал и приступим к ремонту. Чтобы вы понимали, мне придётся 160 тысяч вложить в этот чудо-дом из своего кармана, – подчеркнул исполнительный директор УК «Русский дом» по городу Волгограду, представившийся Александром.

При этом собственники руководителю не верят. Говорят, что слушают эти обещания уже третий месяц. Более того, по словам волгоградцев, несколько недель назад на ул. Саушинской планово отключали горячую воду. Коммунального ресурса не было несколько дней, однако почему-то коммунальщики не поспешили воспользоваться моментом, чтобы попасть в подвал и произвести ремонт.

Напомним, в 2023 году бывшее общежитие, где многократно происходили масштабные пожары, было признано аварийным. В апреле 2024 года в здании полностью выгорел центральный общедомовой коридор на первом этаже. В результате пожара пострадали многие общедомовые помещения. По словам жильцов, после ЧП они оказались брошены один на один с проблемами МКД.

Через месяц после происшествия ситуацию взял на контроль председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин. Он поручил региональному управлению организовать проверку ситуации в многоквартирном доме. О том, проводились ли в общежитии доследственные мероприятия и зафиксировали ли следователи в ходе осмотра сооружения огненные батареи и ситуацию с питьевой водой, которая, по словам жильцов, вот уже много недель отсутствует в половине МКД, — неизвестно.

Учитывая угрозу для жизни жильцов общежития редакция ИА «Высота 102» обратилась в Госжилнадзор с просьбой вмешаться в происходящее. В инспекции пообещали взять ситуацию с изнывающем от отопления общежитием на контроль.

Отметим, ранее схожая ситуация произошла в общежитии по адресу ул. Таращанцев, д. 19. Здесь в мае 2024 года во время технического обслуживания внутридомовых сетей отопления специалисты управляющей компании по ошибке подали теплоноситель в квартиры волгоградцев.

Фото из архива ИА «Высота 102» / жильцы дома