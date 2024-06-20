Троих волгоградцев осудят за попытку сбыть 120 кг наркотиков





В Волгоградской области прокуратура утвердила обвинение в отношении троих наркоторговцев. Как сообщает ИА «Высота 102», наказание за хранение и сбыт психотропных веществ грозит молодым людям в возрасте 24 и 29 лет, а также их 21-летней пособнице.

- Обвиняемые в период с июля по август 2023 года в одном из частных домовладений в х. Летовский Фроловского района незаконно производили и хранили прекурсоры наркотических средств и психотропных веществ. За указанную противоправную деятельность они получили от сообщника, курировавшего их деятельность посредством мессенджера в сети Интернет, криптовалюту, которую обналичили в сумме более 1,6 млн рублей, - рассказали журналистам в пресс-службе прокуратуры региона.

Ликвидировать нелегальный бизнес удалось благодаря сотрудникам УФСБ России по Волгоградской области, которые проводили собственное расследование.

В отношении куратора молодых людей уголовное дело выделено в отдельное производство. Расследование продолжается.

Отметим, задержанные полностью признали свою вину. За приобретение, хранение, незаконный сбыт наркотических средств в особо крупном размере, а также легализацию средств, полученных преступным путём, обвиняемым грозит до 20 лет тюрьмы. Обвиняемые взяты под стражу. Уголовное дело будет рассмотрено Волгоградским областным судом.

Фото из архива ИА «Высота 102»