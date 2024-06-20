Вратарь «Ротора» Вадим Аверкиев продлил контракт с клубом





Вратарь «Ротора» Вадим Аверкиев сегодня, 20 июня, продлил контракт с волгоградским клубом на один год, сообщает V102.RU со ссылкой на пресс-службу сине-голубых.

27-летний голкипер перешел в «Ротор» перед стартом сезона 23-24, в котором волгоградцы выступали в группе «Золото» Второй лиги. Аверкиев провел за это время 24 матча и помог команде заработать повышение в классе, отыграв в основе в двух стыковых играх против «Новосибирска». Сразу после оформления нового договора Вадим записал видео, в котором обратился к поклонникам сине-голубых.

- Всем привет, дорогие болельщики. Подписал новый контракт. Теперь будем двигаться дальше, в «Лучшую Лигу Мира». Я с вами. Дальше-больше! — поделился своими эмоциями вратарь.

Напомним, что ранее «Ротор» продлил контракт также на один год с 22-летним левым защитником Дмитрием Прищепой.

Фото: СК «Ротор»/vk.com