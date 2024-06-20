На Ставрополье похоронили 42-летнего мобилизованного из Волгоградской области

Общество 20.06.2024 19:23
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20.06.2024 19:23
В Ставропольском крае сегодня, 20 июня, простились с погибшим на СВО жителем Камышинского района Константином Станченко. Информацию о гибели мужчины подтвердили местные власти, сообщает V102.RU.
Константину Станченко было 42 года, он проживал в Петров Вале со своей семьей. Был мобилизован в октябре 2022 года.
Похоронили героя в Ставропольском крае, где живут его родители. У Константина остались жена и сын.
Жители Камышинского района выражают соболезнования семье погибшего.
Фото Подслушано в Петров Вале VK.com/Коллаж Алексея Костякова/V102.RU
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