Спорт 19.06.2024 17:37
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19.06.2024 17:37
Легенда волгоградского футбола Олег Веретенников сегодня, 19 июня, официально покинул «Краснодар-2», где он работал в тренерском штабе, сообщает V102.RU со ссылкой на пресс-службу кубанского клуба.
У бывшего знаменитого нападающего «Ротора» закончился контракт с черно-зелеными, что и стало главной причиной ухода из команды. Веретенников начал работать в «Краснодаре-2» в августе прошлого года. Тогда Олег Александрович стал помощником Николая Писарева, назначенного наставником коллектива. В апреле 2024 года Писарев покинул клуб, а Веретенников стал исполняющим обязанности главного тренера.
Под его руководством «Краснодар-2» в девяти матчах дважды победил, трижды сыграл вничью и потерпел четыре поражения. Краснодарцы заняли седьмое место в группе «Золото» Второй лиги и не смогли побороться за повышение в классе, уступив путевку в стыковые матчи «Ротору». Волгоградцы воспользовались предоставленным шансом и вышли в Первую лигу, обыграв «Новосибирск» по сумме двух матчей.
Следующий сезон «Краснодар-2» начнет в группе «Серебро» Второй лиги уже под руководством нового главного тренера Ильи Валиева, который как раз и сменил Веретенникова на должности наставника кубанского коллектива.
Фото Павла Мирошкина/ V102.RU (архив)
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