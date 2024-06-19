



Легенда волгоградского футбола Олег Веретенников сегодня, 19 июня, официально покинул «Краснодар-2», где он работал в тренерском штабе, сообщает V102.RU со ссылкой на пресс-службу кубанского клуба.

У бывшего знаменитого нападающего «Ротора» закончился контракт с черно-зелеными, что и стало главной причиной ухода из команды. Веретенников начал работать в «Краснодаре-2» в августе прошлого года. Тогда Олег Александрович стал помощником Николая Писарева, назначенного наставником коллектива. В апреле 2024 года Писарев покинул клуб, а Веретенников стал исполняющим обязанности главного тренера.

Под его руководством «Краснодар-2» в девяти матчах дважды победил, трижды сыграл вничью и потерпел четыре поражения. Краснодарцы заняли седьмое место в группе «Золото» Второй лиги и не смогли побороться за повышение в классе, уступив путевку в стыковые матчи «Ротору». Волгоградцы воспользовались предоставленным шансом и вышли в Первую лигу, обыграв «Новосибирск» по сумме двух матчей.

Следующий сезон «Краснодар-2» начнет в группе «Серебро» Второй лиги уже под руководством нового главного тренера Ильи Валиева, который как раз и сменил Веретенникова на должности наставника кубанского коллектива.





Фото Павла Мирошкина/ V102.RU (архив)