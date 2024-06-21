Московский ураган «Эдгар» ослабил хватку в Волгоградской области

Общество 21.06.2024 08:28
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21.06.2024 08:28
Волгоградская область оказалась во власти сильного ветра, о котором накануне предупреждали синоптики. Как сообщает V102.RU со ссылкой на данные Волгоградского ЦГМС, непогода будет бушевать сегодня, 21 июня, целый день. В регионе готовятся к дождям, грозам и граду. Уже сейчас в Волгоградской области наблюдается усиление ветра до 23 метров в секунду. Ранее в Гидрометцентре сообщали, что скорость ветра может достигать 28 метров. Но, вероятно, московский шторм «Эдгар», который натворил накануне немало бед в столице, немного сбавил обороты при подлете к Волгоградской области.
Но ураган уже принес резкое понижение температуры. Самая холодная точка на сегодняшний момент – это Урюпинск, где температура воздуха упала до +13 градусов. В Волгограде сейчас теплее – около 18 градусов.
Неблагоприятные погодные условия сохранятся вплоть до завтрашнего дня. 22 июня в регионе также будут идти дожди и греметь грозы.
Экстренные службы региона и областного центра, как ранее сообщалось, приведены в режим повышенной готовности в связи с непогодой.
Фото Павла Мирошкина/V102.RU
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