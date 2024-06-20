Общество

Под Волгоградом суд отказался узаконить ангар возле нефтепровода

Общество 20.06.2024 22:07
0
20.06.2024 22:07


В Волгоградской области суд отказал землевладельцу в признании права собственности на самовольную постройку в виде склада для сельхозтехники. 

Как сообщили V102.RU в Городищенском районном суде, мужчина возвел постройку в 2022 году на земельном участке, который находится у него в собственности и используется для ведения крестьянского хозяйства.

Установлено, что разрешений на постройку склада землевладелец не получил.

- Ангар для сельхозтехники и навес частично располагаются в охранной зоне МН «Жирновск-Волгоград», что является нарушением «Правила охраны магистральных трубопроводов». При возведении объектов не были выдержаны отступы от оси нефтепровода на регламентируемое расстояние 25 метров, - установил суд.

Данный объект относится к I классу опасности, зарегистрирован Ростехнадзором в установленном законом порядке и построен с соблюдением проектных решений, действовавших в период его возведения в 1957 году.

Суд учел все эти обстоятельства и отказал мужчине в иске. Решение может быть обжаловано в апелляционной инстанции.

Комментарии
Есть новости? Пиши и звони в редакцию: +7 (937) 55-66-102
Общество
20.06.2024 20:09
Общество 20.06.2024 20:09
Комментарии

0
Далее
Общество
20.06.2024 19:23
Общество 20.06.2024 19:23
Комментарии

0
Далее
Общество
20.06.2024 19:11
Общество 20.06.2024 19:11
Комментарии

0
Далее
Общество
20.06.2024 17:51
Общество 20.06.2024 17:51
Комментарии

0
Далее
Общество
20.06.2024 17:20
Общество 20.06.2024 17:20
Комментарии

0
Далее
Общество
20.06.2024 16:58
Общество 20.06.2024 16:58
Комментарии

0
Далее
Общество
20.06.2024 15:51
Общество 20.06.2024 15:51
Комментарии

0
Далее
Общество
20.06.2024 15:14
Общество 20.06.2024 15:14
Комментарии

0
Далее
Общество
20.06.2024 14:01
Общество 20.06.2024 14:01
Комментарии

0
Далее
Общество
20.06.2024 13:54
Общество 20.06.2024 13:54
Комментарии

0
Далее
Общество
20.06.2024 13:16
Общество 20.06.2024 13:16
Комментарии

0
Далее
Общество
20.06.2024 12:55
Общество 20.06.2024 12:55
Комментарии

0
Далее
Общество
20.06.2024 12:44
Общество 20.06.2024 12:44
Комментарии

0
Далее
Общество
20.06.2024 12:21
Общество 20.06.2024 12:21
Комментарии

0
Далее
Общество
20.06.2024 12:18
Общество 20.06.2024 12:18
Комментарии

0
Далее

Лента новостей

22:07
Под Волгоградом суд отказался узаконить ангар возле нефтепроводаСмотреть фотографии
21:06
«Словно вылили тонны краски»: под Волгоградом водохранилище стало сине-зеленымСмотреть фотографииCмотреть видео
20:46
В Волгограде эвакуировали ТРК «Парк Хаус»Смотреть фотографии
20:32
Мэрию Волгограда уличили в загрязнении Григоровой балкиСмотреть фотографии
20:09
Кисет с землей из Осташкова передали родным фронтовика из Волгоградской областиСмотреть фотографии
19:56
Матч «Ротора» и «Новосибирска» попал в топ-25 самых посещаемых игр годаСмотреть фотографии
19:23
На Ставрополье похоронили 42-летнего мобилизованного из Волгоградской областиСмотреть фотографии
19:11
«От нас скорая не уезжает»: в Волгограде аварийное общежитие третий месяц не отключают от отопленияСмотреть фотографии
19:02
Суд отсрочил наказание истязавшей 11-летнюю дочь волгоградкиСмотреть фотографии
18:30
От дельного конструктива до претензий на сенсации. Что пишут о встрече Бочарова с волгоградцами экспертыСмотреть фотографии
17:51
В Камышине простились с погибшим в СВО Денисом АлексеенковымСмотреть фотографии
17:20
В Волгограде городские службы готовятся к мегаливню и урагануСмотреть фотографии
16:58
Волгоградский курсант МВД спас двух тонущих подростков в ДагестанеСмотреть фотографии
16:27
Вратарь «Ротора» Вадим Аверкиев продлил контракт с клубомСмотреть фотографии
15:51
Троих волгоградцев осудят за попытку сбыть 120 кг наркотиковСмотреть фотографии
15:16
«Крышевала и оказывала давление»: в Волгограде экс-судью Олесю Дорошенко отправили в колониюСмотреть фотографии
15:14
Мэрия Волжского выплатит 100 тыс. рублей подростку за страх после укуса собакСмотреть фотографии
14:14
Бочаров объявил об участии в выборах губернатора Волгоградской областиСмотреть фотографии
14:01
У подножия Мамаева кургана за 2 млрд возведут центр для бойцов СВОСмотреть фотографии
13:54
Шторм до 28 м/с с градом и грозой мчится на Волгоградскую областьСмотреть фотографии
13:16
«Легко не будет»: губернатор обрисовал будущее Волгоградской областиСмотреть фотографии
13:12
Куры и сахар подорожали в Волгоградской областиСмотреть фотографии
12:55
Андрей Бочаров оценил 10-летний период развития Волгоградской областиСмотреть фотографии
12:44
«Прошу набраться терпения»: Бочаров поставил задачу достроить мост через ВолгуСмотреть фотографии
12:34
ВТЗ начал мониторинг эффективности карбоновой фермы на предприятииСмотреть фотографии
12:22
Стали известны подробности гибели 2-летней девочки в Волгоградской областиСмотреть фотографии
12:21
В Волгоградской области 74 выпускника получили высший балл ЕГЭСмотреть фотографии
12:18
В Волгограде третью неделю разыскивают 18-летнего ростовчанина в черномСмотреть фотографии
11:52
Жители Котово пожаловались на не работающий год лифт в ЦРБСмотреть фотографии
11:18
В Урюпинске водитель иномарки повалил световую опоруСмотреть фотографии
 