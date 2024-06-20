Под Волгоградом суд отказался узаконить ангар возле нефтепровода

В Волгоградской области суд отказал землевладельцу в признании права собственности на самовольную постройку в виде склада для сельхозтехники.

Как сообщили V102.RU в Городищенском районном суде, мужчина возвел постройку в 2022 году на земельном участке, который находится у него в собственности и используется для ведения крестьянского хозяйства.

Установлено, что разрешений на постройку склада землевладелец не получил.

- Ангар для сельхозтехники и навес частично располагаются в охранной зоне МН «Жирновск-Волгоград», что является нарушением «Правила охраны магистральных трубопроводов». При возведении объектов не были выдержаны отступы от оси нефтепровода на регламентируемое расстояние 25 метров, - установил суд.

Данный объект относится к I классу опасности, зарегистрирован Ростехнадзором в установленном законом порядке и построен с соблюдением проектных решений, действовавших в период его возведения в 1957 году.

Суд учел все эти обстоятельства и отказал мужчине в иске. Решение может быть обжаловано в апелляционной инстанции.