Главный тренер «Ротора» Денис Бояринцев после выхода в Первую лигу сегодня, 19 июня, дал интервью клубной пресс-службе волгоградского клуба, в котором рассказал о планах команды на межсезонье и о трансферных целях перед стартом нового чемпионата, сообщает V102.RU.

– Сейчас идет активная работа. С восьми утра до двенадцати ночи спортивный отдел вместе с тренерским штабом работают над комплектованием состава. «Ротор» включился последним за хороших и сильных футболистов. Подписать качественного исполнителя непросто, это дело не одного-двух дней. Сложные переговоры и определенная рутинная работа. Очень много поступает предложений от агентов футболистов. Хотим остановиться на сильных игроках, которые будут готовы решать поставленные задачи. Это трудоемкий труд. Уже 22-го июня выходим из отпуска и начинаем готовиться к сезону. Сохраним костяк команды и на этом скелете будем «обрастать мясом». Надеюсь, что в ходе следующей недели заполучим тех игроков, которые нам нужны. Надо сохранять спокойствие. В клубе работают профессионалы. Очень мы стараемся взять тех, кто будет соответствовать уровню «Ротора» и лиги, – поделился наставник сине-голубых.

Бояринцев сделал также заявление о планах привлечь к тренировкам «Ротора» воспитанников волгоградского футбола.

– На первый сбор мы возьмем местных молодых футболистов, наш ближайший резерв. Это очень важно. Обязательно дадим шанс воспитанникам проявить себя. Приедут люди на просмотр. Очень много, кто просится в команду. Будем отсеивать лишних, но конкретно есть кандидаты, которых мы видим под первым номером в составе. За них идет непростая борьба. У хороших футболистов есть всегда ряд предложений, поэтому боремся за них с другими клубами. Все надеемся, что они окажутся у нас, – прокомментировал рулевой волгоградского коллектива

Кроме того, Бояринцев заверил, что готов дать шанс проявить себя и нынешним игрокам «Ротора».

– На первый сбор поедут ребята и те, у которых контракт до 30 июня. Проведем два матча в начале предсезонки. Кому-то больше времени я дал, кому-то меньше. Мне надо еще посмотреть некоторых игроков в деле. Будут спарринги, будем определяться. У всех есть шансы остаться в команде. В Волгограде хорошие условия, но нет товарищеских матчей Нам сейчас важны спарринги. Стартуют сборы в Подмосковье и продлятся с 22 до 28 июня. Будет 1-2 дня на отдохнуть, а с 1 по 12 июля планируем тренироваться в Новогорске. Там тоже проведем две игры а затем начинается чемпионат, – поведал специалист.

Главный тренер «Ротора» признался, что входить в Первую лигу придется в авральном режиме.

– Очень мало времени на подготовку. Команда будет обновлена, но деваться некуда. Я в третий раз в такой ситуации, когда выхожу со своими командами в Первую лигу. «Пожарная» ситуация, однако будем из нее выходить. Думаю, что мы не ограничимся трансферной работой в июле. Будем работать и дальше над укреплением состава. Оставим два-три места для усиления. Это будет трудоемкий процесс. Нет времени выдохнуть. Я достаточно отдохнул без работы, у меня в этом плане все нормально. Единственное, я буквально на два дня раньше команды улечу в Москву, там посмотрю поля и условия, в которых пройдут сборы. Отдыхать времени нет, только работать! – подытожил Денис Бояринцев.

Фото: СК «Ротор» / vk.com