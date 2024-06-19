Спорт

«Надо обрастать мясом»: Денис Бояринцев 16 часов в сутки ищет новых футболистов «Ротора»

Спорт 19.06.2024 16:39
0
19.06.2024 16:39


Главный тренер «Ротора» Денис Бояринцев после выхода в Первую лигу сегодня, 19 июня, дал интервью клубной пресс-службе волгоградского клуба, в котором рассказал о планах команды на межсезонье и о трансферных целях перед стартом нового чемпионата, сообщает V102.RU.

– Сейчас идет активная работа. С восьми утра до двенадцати ночи спортивный отдел вместе с тренерским штабом работают над комплектованием состава. «Ротор» включился последним за хороших и сильных футболистов. Подписать качественного исполнителя непросто, это дело не одного-двух дней. Сложные переговоры и определенная рутинная работа. Очень много поступает предложений от агентов футболистов. Хотим остановиться на сильных игроках, которые будут готовы решать поставленные задачи. Это трудоемкий труд. Уже 22-го июня выходим из отпуска и начинаем готовиться к сезону. Сохраним костяк команды и на этом скелете будем «обрастать мясом». Надеюсь, что в ходе следующей недели заполучим тех игроков, которые нам нужны. Надо сохранять спокойствие. В клубе работают профессионалы. Очень мы стараемся взять тех, кто будет соответствовать уровню «Ротора» и лиги, – поделился наставник сине-голубых.

Бояринцев сделал также заявление о планах привлечь  к тренировкам «Ротора» воспитанников волгоградского футбола. 

– На первый сбор мы возьмем местных молодых футболистов, наш ближайший резерв. Это очень важно. Обязательно дадим шанс воспитанникам проявить себя. Приедут люди на просмотр. Очень много, кто просится в команду. Будем отсеивать лишних, но конкретно есть кандидаты, которых мы видим под первым номером в составе. За них идет непростая борьба. У хороших футболистов есть всегда ряд предложений, поэтому боремся за них с другими клубами. Все надеемся, что они окажутся у нас, – прокомментировал рулевой волгоградского коллектива

Кроме того, Бояринцев заверил, что готов дать шанс проявить себя и нынешним игрокам «Ротора».

На первый сбор поедут ребята и те, у которых контракт до 30 июня. Проведем два матча в начале предсезонки. Кому-то больше времени я дал, кому-то меньше. Мне надо еще посмотреть некоторых игроков в деле. Будут спарринги, будем определяться. У всех есть шансы остаться в команде. В Волгограде хорошие условия, но нет товарищеских матчей  Нам сейчас важны спарринги. Стартуют сборы в Подмосковье и продлятся с 22 до 28 июня. Будет 1-2 дня на отдохнуть, а с 1 по 12 июля планируем тренироваться в Новогорске. Там тоже проведем две игры а затем начинается чемпионат, – поведал специалист.

Главный тренер «Ротора» признался, что входить в Первую лигу придется в авральном режиме.

Очень мало времени на подготовку. Команда будет обновлена, но деваться некуда. Я в третий раз в такой ситуации, когда выхожу со своими командами в Первую лигу. «Пожарная» ситуация, однако будем из нее выходить. Думаю, что мы не ограничимся трансферной работой в июле. Будем работать и дальше над укреплением состава. Оставим два-три места для усиления. Это будет трудоемкий процесс. Нет времени выдохнуть. Я достаточно отдохнул без работы, у меня в этом плане все нормально. Единственное, я буквально на два дня раньше команды улечу в Москву, там посмотрю поля и условия, в которых пройдут сборы. Отдыхать времени нет, только работать! – подытожил Денис Бояринцев.

Фото: СК «Ротор» / vk.com

Комментарии
Есть новости? Пиши и звони в редакцию: +7 (937) 55-66-102
Спорт
19.06.2024 17:37
Спорт 19.06.2024 17:37
Комментарии

0
Далее
Спорт
18.06.2024 21:44
Спорт 18.06.2024 21:44
Комментарии

0
Далее
Спорт
18.06.2024 20:34
Спорт 18.06.2024 20:34
Комментарии

0
Далее
Спорт
18.06.2024 19:15
Спорт 18.06.2024 19:15
Комментарии

0
Далее
Спорт
17.06.2024 18:20
Спорт 17.06.2024 18:20
Комментарии

0
Далее
Спорт
17.06.2024 16:18
Спорт 17.06.2024 16:18
Комментарии

0
Далее
Спорт
17.06.2024 14:17
Спорт 17.06.2024 14:17
Комментарии

0
Далее
Спорт
17.06.2024 07:56
Спорт 17.06.2024 07:56
Комментарии

0
Далее
Спорт
17.06.2024 07:20
Спорт 17.06.2024 07:20
Комментарии

0
Далее
Спорт
12.06.2024 20:00
Спорт 12.06.2024 20:00
Комментарии

0
Далее
Спорт
12.06.2024 16:22
Спорт 12.06.2024 16:22
Комментарии

0
Далее
Спорт
11.06.2024 19:41
Спорт 11.06.2024 19:41
Комментарии

0
Далее
Спорт
10.06.2024 17:38
Спорт 10.06.2024 17:38
Комментарии

0
Далее
Спорт
10.06.2024 16:28
Спорт 10.06.2024 16:28
Комментарии

0
Далее
Спорт
10.06.2024 13:41
Спорт 10.06.2024 13:41
Комментарии

0
Далее

Лента новостей

17:48
В Волгограде на 101-м году скончался ветеран Великой Отечественной войны Василий КузнецовСмотреть фотографии
17:37
Легендарный бомбардир «Ротора» ушел с поста главного тренера «Краснодара-2»Смотреть фотографии
16:45
Облсуд отправил в колонию покусившегося на 3 миллиона экс-оперативникаСмотреть фотографии
16:39
«Надо обрастать мясом»: Денис Бояринцев 16 часов в сутки ищет новых футболистов «Ротора»Смотреть фотографии
16:38
В Волжском Волгоградской области подожгли отдел судебных приставовСмотреть фотографии
16:10
С поджигателя мусора под Волгоградом взыскали 382 тыс. за тушение пожараСмотреть фотографии
15:58
Два человека сгорели в городе Котово Волгоградской областиСмотреть фотографии
14:41
В Волгограде за 546 млн реконструируют линию трамвайного маршрута №2Смотреть фотографии
13:24
В суде Волгограда стало известно о психическом расстройстве детоубийцы АккубековойСмотреть фотографии
13:22
Озеро Эльтон, парк «Краснодар» и водопады Руфабго: топ популярных южных локаций у туристовСмотреть фотографии
13:03
Бастрыкин потребовал возбудить дело по избиению волгоградца из-за длинных волосСмотреть фотографии
12:45
Жуткое зрелище: машина такси превратилась в комок железа в ДТП в Волгоградской областиСмотреть фотографииCмотреть видео
12:36
В Волжском попало на видео жесткое ДТП с электросамокатчикомСмотреть фотографии
12:28
Росгвардейцы уложили лицом в пол банду телефонных мошенников из ВолгоградаСмотреть фотографии
12:28
Волгоградка взыскала с автосервиса больше 200 тыс. за тотальную покраску седанаСмотреть фотографии
12:18
Фляжка участника Великой Отечественной войны спасла жизнь бойцу на УкраинеСмотреть фотографии
12:06
Волгоградцы в час пик не дождались двух электричекСмотреть фотографии
11:59
Волгоградский комбинат питания внедряет методы бережливого производства для оптимизации процессовСмотреть фотографии
11:43
В Волгограде пожарные проведут учения на станциях подземкиСмотреть фотографии
11:36
Ремонт моста на Третьей продольной в Волгограде завершат до конца годаСмотреть фотографии
11:32
Андрей Бочаров разделил с волгоградцами радость от запуска новых трамваевСмотреть фотографии
11:03
«Ушел в штурмовой отряд»: судимый за кражу по нацпроекту Калонкин подписал бессрочный контрактСмотреть фотографии
10:54
В Волгограде экс-сотрудника райотдела опеки осудят за «продажу» детейСмотреть фотографии
10:41
В Чернышковской ЦРБ назначили нового главврачаСмотреть фотографии
10:30
Да сколько ж можно? В Волгограде 5-летняя девочка выпала из окнаСмотреть фотографии
10:17
Под Волгоградом нашли тело утонувшего мужчиныСмотреть фотографии
09:56
В Волгограде к осени обустроят платные парковочные места на восьми центральных улицахСмотреть фотографии
09:44
Новые трамваи «Львенок» вышли на маршрут №2 в ВолгоградеСмотреть фотографии
08:35
Новым главврачом ЦРБ под Волгоградом стал ветеран Чечни Игорь БыстровСмотреть фотографии
08:34
«Можем однажды не проснуться»: в Волгограде многоэтажки оказались в заложниках едкого химического запахаСмотреть фотографии
 