Кисет с землей из Осташкова передали родным фронтовика из Волгоградской области

Сотрудники Росгвардии передали в Волгоградской области родственникам красноармейца Петра Страхова, останки которого были найдены и осенью прошлого года перезахоронены в Тверской области, землю с места его захоронения, сообщили V102.RU в управлении Росгвардии по Волгоградской области.

Петр Страхов ушел на войну из хутора Галушкинский Новоаннинского района 81 год назад. Домой он не вернулся. Родственники считали его пропавшим без вести.

- В декабре 2022 года недалеко от города Осташкино в Тверской области было найдено госпитальное захоронение. Бойцы Росгвардии подразделения вневедомственной охраны помогали поднять этих бойцов, принимали участие в перезахоронении. Сотрудники вневедомственной охраны на протяжении 8 месяцев искали родственников без вести пропавшего бойца и наконец-таки нашли в Волгоградской области, - сообщил начальник управления вневедомственной охраны Росгвардии по Волгоградской области полковник полиции Игорь Лучкин.

Имена удалось установить, благодаря одному единственному медальону солдата и материалам госпитальных архивов. В октябре 2023 года останки всех 58 бойцов с воинскими почестями перезахоронили на мемориальном кладбище города Осташков.

Известно, что красноармеец 664 стрелкового полка Петр Захарович Страхов 1907 года рождения скончался в госпитале в мае 1942 года.

Как сообщил внук фронтовика Владимир Бодров, землю из кисета отнесут на могилу матери Петра Зхарова. Родственники поблагодарили росгвардейцев и поисковиков за то, что нашли им деда.

Фото: управления Росгвардии России по Волгоградской области