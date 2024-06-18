Спорт

Бывший наставник «Динамо-Синары» Олег Кулешов возглавил ЦСКА

Спорт 18.06.2024 19:15
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18.06.2024 19:15


Бывший наставник «Динамо-Синары» Олег Кулешов сегодня, 18 июня, стал главным тренером женской столичной команды ЦСКА, сообщает V102.RU со ссылкой на пресс-службу армейского клуба.
Напомним, 50-летний специалист покинул стан бело-голубых по окончании сезона 23-24, проработав в Волгограде три года. В прошедшем розыгрыше Суперлиги его подопечные заняли восьмое место в чемпионате и завоевали бронзовые медали Кубка России. Ранее динамовки оказывались на седьмом и шестом местах по итогам чемпионата под руководством Кулешова. Олег Михайлович сменил на посту главного тренера ЦСКА известную волгоградскую гандболистку Ольгу Акопян, которая привела красно-синих к чемпионству в трех крайних сезонах. Также вместе с наставницей, которая продолжит работу в молодежной сборной России, покидают ЦСКА ее ассистентка Людмила Бодниева и генеральный директор Эдуард Акопян.
Помогать Олегу Кулешову в ЦСКА будет чемпионка России в составе волгоградской «Аквы» Надежда Муравьева. Отметим, что ранее состав армеек пополнили бывшие игроки «Динамо-Синары» - голкипер Анна Верещак и 17-летняя талантливая спортсменка Варвара Семина. Обе гандболистки имеют отличные перспективы для дальнейшего роста и выхода на новый уровень игры.
«Динамо-Синара» выйдет из отпуска 4 июля. В Волгограде бело-голубые начнут подготовку к предстоящему сезону под руководством нового главного тренера Евгения Дмитриева, который уже успел провести первое собрание с коллективом в конце мая.  
Фото ГК «Динамо-Синара» VK.com
 

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