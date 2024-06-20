От дельного конструктива до претензий на сенсации. Что пишут о встрече Бочарова с волгоградцами эксперты





Самой обсуждаемой сегодня, 20 июня, темой на просторах не только Волгоградской области, но и за ее пределами стала, конечно, встреча губернатора региона Андрея Бочарова с общественностью. Глава Волгоградской области обозначил актуальные проблемы и поставил цели, достигать которые он планирует вместе с жителями региона. И пока СМИ пересказывают все, о чем Бочаров говорил на протяжении двух часов, а профильные специалисты вникают, как могут быть полезны в решении обозначенных задач, эксперты делают выводы.

Разбор по косточкам

Генеральный директор коммуникационного агентства "ACTOR" Дмитрий Еловский именно по косточкам разобрал в своем telegram-канале сегодняшнюю встречу Андрея Бочаров с 700 волгоградцами. В частности, эксперт ответил на вопрос, "чего таким образом добивается Бочаров?".

– Причастность жителей к губернаторской программе. Озвученные планы губернатора строятся на наказах избирателей и продиктованы потребностями жителей региона. Многие из присутствующих до этого общались с Бочаровым, жаловались на проблемы и делились своим видением развития региона. Планы развития региона до 2034 года вошли в Единый перечень приоритетных проектов развития Волгоградской области, сформированный и доработанный по итогам встречи с общественностью в 2023 году. Он содержит 109 инфраструктурных, инвестиционных, социальных, образовательных и других проектов общей стоимостью более 2 трлн рублей. Благодаря этому жители могут в полной мере ощутить себя соавторами программы и удостовериться, что на выборы губернатор идет удовлетворять именно их запрос, – пишет Еловский.

Отдельно он отмечает, что выступление в ЦКЗ главы региона – это еще и "эффектный и эффективный отчет о проделанной работе".

– Отчитываться о проделанной работе – стандартная практика для любого губернатора. Более того, он обязан делать это по закону. Но если обычно губернатор отчитывается перед депутатами или чуть более широким кругом, то Бочаров сделал эту процедуру максимально публичной. Даже те, кто не смогли присутствовать лично, получили информацию из интернета и ТВ. Максимум людей теперь будет знать, что именно за 5 лет смог сделать губернатор, а значит, он заручился поддержкой максимального количества людей.





Напомним, что в ходе встречи Андрей Бочаров заявил о намерении баллотироваться на пост губернатора. И демонстрация поддержки, констатирует в данном случае Дмитрий Еловский, – неотъемлемый элемент предвыборной агитации.

– Люди принимают решения о поддержке кандидата, не только рационально оценивая его предвыборную программу и отчет о проделанной работе, но и если видят, что его поддерживают лидеры мнений или близкие им общественники. Встреча Бочарова с общественностью стала зримым свидетельством его поддержки всеми слоями и группами жителей региона, – признает эксперт.

Такими встречами, заключает Еловский, Андрей Бочаров безусловно достигает желаемого уровня доверия к власти:

– Благодаря такому формату коммуникации удается значительно повышать уровень доверия власти. В 2018 в Волгоградской области за Владимира Путина проголосовали 77,5% избирателей, в 2024 уровень поддержки увеличился до 88%. На выборах в Госдуму в 2016 ЕР в Волгоградской области получила 50,6%, а в 2021 - уже 58,4% при средним результате по стране 49,8%. Уровень поддержки Президента и партии власти в регионе — важный KPI для губернатора, который является отражением его работы. Обеспечивая его рост, глава региона укрепляет и свои позиции на федеральном уровне.

Третий срок и реальные образы

Политолог и президент Центра развития региональной политики (ЦРРП) Илья Гращенков у себя на странице в Telegram тоже рассуждает о третьем губернаторском сроке Андрея Бочарова.

– Бочаров идет уже на третьи выборы подряд. Для этого требуется серьёзная поддержка жителей и региональных деловых элит. Под руководством Бочарова Волгоградская область стала привлекательным и перспективным субъектом РФ, а доверие президента позволяет Бочарову уверенно строить планы дельнейшего развития. Еще на встрече 15 апреля президент поддержал решение Бочарова баллотироваться на очередной срок в этом году. Поддержка Путина говорит о том, что, по его мнению, губернатор обеспечивает стабильность развития региона, а значит менять его не требуется.





– Что касается поддержки со стороны деловых элит. Бочаров – сильный лоббист, он доказал это тем, что привлекает масштабные инвестиции в наиболее перспективные и важные для региона проекты. Он сумел сохранить Волгоградскую область в числе участников ЧМ-2018, использовать ресурсы для решения местных инфраструктурных задач. В частности, в проекте строительства стадиона учли и строительство рокадной дороги — изначально таких планов не было. Также Бочаров доказал важность этого проекта для страны – магистраль станет ключевым звеном транспортного коридора «Север-Юг». В его активе также возрождение алюминиевого завода и завода «Красный Октябрь». Бочаров подключил федеральный центр к решению этих задач. Сегодня предприятия успешно работают, являются ведущими производителями продукции в своих сегментах.

Зацепило политолога, как, впрочем, и других экспертов, перечисление Бочаровым 20 июня конкретных проектов развития со сроками, цифрами и задачами.

– В Волгограде и Волжском будет создан Всероссийский центр специальных и нержавеющих сталей - единственный в стране. На это планируется привлечь до 200 млрд руб. инвестиций, а объем производства составит 500 тыс. тонн проката в год. Через 3 года проект должен быть сдан. Это яркий пример ключевых драйверов развития региона, озвученных Бочаровым: промышленность, АПК, IT-индустрия, логистика, образование, туризм. Собственно, планы развития региона до 2034 года вошли в Единый перечень приоритетных проектов развития Волгоградской области, сформированный и доработанный по итогам встречи с общественностью в 2023 году. Сегодня он содержит 109 инфраструктурных, инвестиционных, социальных, образовательных и других проектов общей стоимостью более 2 трлн рублей.

Отдельно выделил Гращенков и один интересный момент. Сегодня, пожалуй, что впервые Андрей Бочаров представил волгоградцам реальный образ региона в 2034 году. И это, как отмечает политолог и подтверждают участники состоявшейся встречи, весьма действенный инструмент – видя конкретную цель, куда проще мобилизовать себя и консолидировать силы.

– Он [Бочаров] представил не только план развития региона, но и дал определенный образ будущего, тем самым продемонстрировав стратегическое видение перспектив Волгоградской области. Это важно не только для жителей, но и для инвесторов, а масштабные инвестиции – основа социально-экономического развития региона, – рассуждает политолог.

Время итогов

Впрочем, похоже, не все сегодня оказались способны сделать дельные выводы. Один из забавных постов встретился в telegram-канале краснодарского политолога Андрея Гусия. С дальнего расстояния за неимением исчерпывающей информации он прибегнул к алгоритму "достань старье и выдай его за сенсацию". В частности, г-н Гусий решил опубликовать бережно хранимую с давних лет полосу газеты с цитатой Бочарова "Я не работаю от выборов до выборов".

С какой целью сделал это уважаемый эксперт, остается лишь гадать. Те, кто способен здраво рассуждать, правильно поняли фразу еще тогда – работа не прекращается ни на минуту, а предстоящие выборы – самое время подводить итоги и делать выводы.

– При высоких рейтингах, полном контроле над местными элитами и откровенно слабых оппонентах на грядущих выборах и прямом контакте с Президентом (страхующем от недоброжелателей в федеральном центре), Бочаров может вообще не вести кампанию и все равно уверенно победить, показав очень высокий результат, – сделал сегодня, к примеру, свой вывод известный политконсультант Дмитрий Фетисов.







