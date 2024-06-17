Спорт

Денис Бояринцев оценил вклад болельщиков в победу «Ротора»

Спорт 17.06.2024 07:56
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17.06.2024 07:56


Главный тренер «Ротора» Денис Бояринцев после победы во втором стыковом матче за выход в Первую лигу над «Новосибирском» со счетом 3:1 поделился эмоциями и рассказал о планах команды на предсезонные сборы перед стартом следующего чемпионата, намеченного на 13 июля, сообщает V102.RU.

Поздравляю всех болельщиков и тех, кто причастен к команде. Я думаю, что получился хороший матч. «Новосибирск» показал качественный футбол и мы продемонстрировали достойную игру. Честно скажу, обе команды достойны этой путевки, но она одна, к большому сожалению, или к счастью. Мы сегодня добились победы. Я думаю, что заслуженной. В первом тайме нам где-то повезло, наказали соперника за ошибку, сами пропустили со стандарта. Но второй мяч очень хорошо разыграли. Наконец-то мы воспользовались тем, что наигрывали на тренировках. Плюс быстрая атака сегодня была хорошая. А во втором тайме сумасшедшая нереализация голевых моментов. Конечно, можно было пораньше все решить. Я благодарен ребятам за самоотдачу и хороший настрой. Первые 20 минут дались немного нервно, никуда от этого не деться. Столько болельщиков пришло, и важность матча мы все прекрасно понимали. Были ошибки, но потом игра стабилизировалась и второй тайм был полностью за нами, однако не смогли забить. Сложный сезон, достойная концовка, – резюмировал наставник сине-голубых.

Также Бояринцев отметил атмосферу на Волгоград Арене, созданную болельщиками «Ротора».

Я приезжал сюда еще с ивановским «Текстильщиком». Здесь тоже был триллер, мы отыгрались, сделали счет 2:2 – и нам на последней минуте забили гол. Уже тогда был полный стадион, не меньше, чем сейчас. Потом я приезжал сюда с ветеранами «Спартака», по-моему, было еще больше людей,  чем сегодня. Я давно ощутил эту атмосферу. Знаю, что в Волгограде, как и в любом другом городе на Волге, футбол любят и ценят. Я играл против Веретенникова и Есипова. Для меня это были такие легенды. Я сам тогда был молодой футболист, а для меня они были уже матерыми ребятами, которые были пушкой со всех позиций. Прекрасная футбольная атмосфера. Волгоградский «Ротор» – это клуб, который должен двигаться выше и возвращать свои позиции конца 90-х годов. Хотелось бы в этом поучаствовать, – признался главный тренер «Ротора».

Кроме того, Денис Бояринцев поведал о причинах расставания с Сергеем Зуйковым и Даниилом Арсентьевым, которые покинули волгоградский клуб 10 июня.

Мы благодарны Зуйкову и Арсентьеву. Ребята получили травмы. Сергей неделю не тренировался. Если не ошибаюсь, 10-го июня у него закончился контракт. Мы приняли решение, что будем укреплять команду и двигаться дальше. Определились, что не будем продлевать контракт с Зуйковым. Это рабочий момент. Мы обсуждали, чтобы он пришел и был с коллективом после игры. Я говорил, что он тоже часть победы. Как и Даниил Арсентьев, Филипп Дворецков  и Дмитрий Лаврищев, после травмы был с нами. Сегодня мы по максимуму взяли ребят, причастных к этой победе, чтобы они ее отметили. Никакой предвзятости нет, – заверил специалист.

Наставник волгоградского клуба также раскрыл планы команды на предсезонную подготовку к Первой лиге.

У нас запланированы два сбора. Нужно провести определенное количество спаррингов. Надеюсь, что мы будем тренироваться в ближайшем Подмосковье – там много хороших баз. В Волгограде тоже комфортные условия, но нам нужны товарищеские матчи с соперниками из ФНЛ. Когда я работал в саратовском «Соколе», мы ездили в Самару на поезде играть контрольные встречи с «Крыльями». Также ездили в Саранск на автобусе играть с «Енисеем». Хотелось бы убрать лишнюю дорогу, чтобы ребята сконцентрировались и соперники были поближе. Очень короткий период на подготовку. Я уже третий раз сталкиваюсь, что, когда выходишь из Второй лиги, все происходит оперативно. Надо и ребятам дать отдохнуть, и переключиться. Сезон, повторюсь, был сложный и он еще продлился на неделю. Хотел бы поблагодарить руководство, что из Уфы не полетели в Волгоград и остались там и спокойно подготовились к первому матчу с «Новосибирском». Хотелось бы сборы сделать там, где будут спарринги, – рассказал Бояринцев.

К слову, Денис Бояринцев коснулся и темы взаимодействия с молодежным коллективом «Ротора».

Слежу за молодежными командами, потому что нам нужны сильные лимитчики. У меня в приоритете, чтобы были свои воспитанники. Уже привлекали ребят к тренировкам, я с некоторыми из них познакомился. На матчи дубля или второй команды всегда хожу, – отметил рулевой сине-голубых.

Фото: СК «Ротор»/ VK.com

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