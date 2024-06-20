В Камышине простились с погибшим в СВО Денисом Алексеенковым

Сегодня, 20 июня, в городе Камышин Волгоградской области простились с Денисом Алексеенковым, который погиб в зоне специальной военной операции.

- Денис Сергеевич мужественно защищал Родину и с честью выполнил свой воинский долг. Скорбим вместе с семьёй павшего и выражаем родным и близким Дениса Алексеенкова искренние соболезнования, - сообщили в администрации Камышина.

Военнослужащий погиб в начале июня при выполнении боевой задачи в возрасте 27 лет.

Фото: администрации Камышина

Коллаж Алексей Костяков / V1012.RU