Волгоградский курсант МВД спас двух тонущих подростков в Дагестане





Курсант второго курса Волгоградской академии МВД России Рашид Кахиров спас двух подростков на сапах во время шторма в Дагестане. Молодой человек находился в городе Каспийск на производственной практике, когда случилось происшествие.

По информации ГУ МВД России по Волгоградской области, в один из дней, в свободное от учебы время, Рашид отдыхал на пляже Азимут. Внезапно на город обрушился мощный ураган с ливнем.

– Люди начали в спешке покидать пляж, а двоих ребят, которые находились в 200-300 метрах от берега на сапбордах, начало уносить в море, – рассказали в пресс-службе регионального главка МВД. – Мгновенно оценив реальную опасность, Рашид бросился на помощь.

Парень без промедления начал подавать сигналы ребятам о том, что скорее нужно возвращаться на берег. Однако, обессиленные и напуганные подростки уже не могли самостоятельно плыть к суше – один из них упал с доски и начал тонуть.

Подоспевший на помощь Рашид вытащил тонущего и положил его на спину, а второго схватил за руку. К нему на помощь в это время подоспел друг со спасательными жилетами. Благодаря проявленному характеру курсанта и его друга, подростки были спасены.

Фото: ГУ МВД России по Волгоградской области