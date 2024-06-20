Общество

Волгоградский курсант МВД спас двух тонущих подростков в Дагестане

Общество 20.06.2024 16:58
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20.06.2024 16:58


Курсант второго курса Волгоградской академии МВД России Рашид Кахиров спас двух подростков на сапах во время шторма в Дагестане. Молодой человек находился в городе Каспийск на производственной практике, когда случилось происшествие. 

По информации ГУ МВД России по Волгоградской области, в один из дней, в свободное от учебы время, Рашид отдыхал на пляже Азимут. Внезапно на город обрушился мощный ураган с ливнем. 

– Люди начали в спешке покидать пляж, а двоих ребят, которые находились в 200-300 метрах от берега на сапбордах, начало уносить в море, – рассказали в пресс-службе регионального главка МВД. –  Мгновенно оценив реальную опасность, Рашид бросился на помощь.

Парень без промедления начал подавать сигналы ребятам о том, что скорее нужно возвращаться на берег. Однако, обессиленные и напуганные подростки уже не могли самостоятельно плыть к суше – один из них упал с доски и начал тонуть. 

Подоспевший на помощь Рашид вытащил тонущего и положил его на спину, а второго схватил за руку. К нему на помощь в это время подоспел друг со спасательными жилетами. Благодаря проявленному характеру курсанта и его друга, подростки были спасены. 

Фото: ГУ МВД России по Волгоградской области

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