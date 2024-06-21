Происшествия

В небе над Волгоградской областью силы ПВО сбили беспилотник: видео

Происшествия 21.06.2024 07:53
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21.06.2024 07:53


Сегодня ночью отражена атака очередного БПЛА в небе над Волгоградской областью, сообщает V102.RU со ссылкой на Минобороны РФ. 




— В течение прошедшей ночи пресечена попытка киевского режима совершить террористическую атаку с применением беспилотных летательных аппаратов самолетного типа по объектам на территории Российской Федерации, — прокомментировали в оборонном ведомстве. — Дежурными средствами ПВО перехвачены и уничтожены один БПЛА над территорией Волгоградской области.

Уточняется, что еще 70 БПЛА сбиты над территорией Крыма и Черным морем, 43 беспилотника уничтожены над территорией Краснодарского края.

Жители Красноармейского района Волгограда в соцсетях сообщали о сильных хлопках в районе Судоверфи. Волгоградцы не исключают, что целью атаки мог стать НПЗ. 

Напомним, что над Волгоградской областью 14 июня 2024 отразили атаку двух БПЛА силами ПВО. 

Видео: «Жесть Волгограда MAXIMUM POWER» / vk.com

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