Происшествия

Двухлетний малыш выпал с москитной сеткой с 7 этажа в Волгограде

Происшествия 10.06.2024 10:31
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10.06.2024 10:31


Врачи спасают жизнь 2-летнего мальчика, который выпал с москитной сеткой из окна 7-го этажа в Волгограде. Как сообщили V102.RU в СУ СКР по Волгоградской области, несчастный случай произошел утром 10 июня в девятиэтажном дома №48 по улице Рокоссовского в Центральном районе.

На данный момент установлено, что пока родители были в соседней комнате, мальчик забрался в кухне на подоконник и оперся на москитную сетку, которая не выдержала его веса. В результате ребенок выпал из окна. 

Пострадавшего малыша госпитализировали. Ему оказывается медицинская помощь.

В облздраве уточнили, что мальчика в крайне тяжелом состоянии доставили в областную детскую больницу.

Следователи проводят проверку по факту случившегося.

Фото: СУ СКР по Волгоградской области

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