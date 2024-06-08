Общество

Легенда волгоградского футбола уйдет с поста главного тренера «Краснодара-2»

Общество 08.06.2024 22:04
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08.06.2024 22:04


Олег Веретенников после сегодняшнего гостевого поражения от «Велеса» со счетом 1:2 покинет пост главного тренера «Краснодара-2», сообщает V102.RU со ссылкой на «Спорт-Экспресс».

54-летний специалист работал в кубанском клубе с августа прошлого года. Веретенников тогда вошел в тренерский штаб Николая Писарева, но наставник «бычков» ушел в отставку 26 апреля. С тех пор исполнять обязанности главного тренера до конца сезона стал легендарный в прошлом футболист волгоградского «Ротора». Под руководством Олега Александровича «Краснодар-2» в девяти матчах дважды победил, три раза сыграл вничью и потерпел четыре поражения.

15 мая «Ротор» с кубанским коллективом на «Волгоград Арене» сыграл вничью — 0:0. А сегодня в последнем туре первенства «Краснодар-2» на выезде проиграл «Велесу» со счетом 1:2 и из-за этой неудачи лишился шансов побороться за выход в Первую лигу в стыковых матчах с «Новосибирском»,  уступив это право «Ротору». «Краснодар-2» в итоге занял седьмое место в турнирной таблице и покинул «золотую» группу и следующий сезон начнет в «Серебре» Второй лиги.

Спортивный обозреватель Иван Тюгаев 

Фото: СК «Ротор» / vk.com

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