Олег Веретенников после сегодняшнего гостевого поражения от «Велеса» со счетом 1:2 покинет пост главного тренера «Краснодара-2», сообщает V102.RU со ссылкой на «Спорт-Экспресс».

54-летний специалист работал в кубанском клубе с августа прошлого года. Веретенников тогда вошел в тренерский штаб Николая Писарева, но наставник «бычков» ушел в отставку 26 апреля. С тех пор исполнять обязанности главного тренера до конца сезона стал легендарный в прошлом футболист волгоградского «Ротора». Под руководством Олега Александровича «Краснодар-2» в девяти матчах дважды победил, три раза сыграл вничью и потерпел четыре поражения.

15 мая «Ротор» с кубанским коллективом на «Волгоград Арене» сыграл вничью — 0:0. А сегодня в последнем туре первенства «Краснодар-2» на выезде проиграл «Велесу» со счетом 1:2 и из-за этой неудачи лишился шансов побороться за выход в Первую лигу в стыковых матчах с «Новосибирском», уступив это право «Ротору». «Краснодар-2» в итоге занял седьмое место в турнирной таблице и покинул «золотую» группу и следующий сезон начнет в «Серебре» Второй лиги.

Спортивный обозреватель Иван Тюгаев

Фото: СК «Ротор» / vk.com