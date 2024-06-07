



ИА «Высота 102» стало известно о дальнейшей судьбе цыганки после конфликта в Волгограде и ее оскорбительных высказываний в адрес русских. По сведениям информагентства, женщину с семьей уже прогнали со съемной квартиры.

Напомним, что конфликт между жителями Волгограда и Оглы Еленой Руслановной (как она сама представилась в ранее опубликованном информагентством видео), произошел днем 6 июня в Краснооктябрьском районе. По информации очевидцев, детей цыганки в сетевом магазине поймали на краже продуктов, после этого женщина разразилась бранью в отношении волгоградцев и всего русского народа, в том числе оскорбив пожилую женщину.

В ситуации с вечера 6 июня разбирается следственный отдел по Краснооктябрьском району Волгограда, а утром 7 июня поручение возбудить уголовное дело в отношении цыганки озвучил главка Следственного комитета России Александр Бастрыкин. Об этом сообщили журналистам в Информационном центре СК. Поручение адресовано лично руководителю волгоградского следственного управления Василию Семенову.

Меж тем, сообщает ИА «Высота 102», героиня скандального видео, снятого возле сетевого магазина на ул. 39-й Гвардейской в Волгограде, уже ощутила на себе последствия неосторожных высказываний в адрес русских. По информации собственных источников информагентства, женщине назначили штраф и лишили жилплощади.

– Насколько известно, в настоящее время она вместе с семьей активно ищет новое место жительства и спешно пакует чемоданы. Дело в том, что в Краснооктябрьском районе эта дама проживала на съемной квартире. После вчерашнего конфликта арендодатели попросили скандалистку освободить жилплощадь, – сообщает источник «Высоты 102».