«Динамо-Синара» одержало первые победы на чемпионате России по пляжному гандболу, который на этой неделе начался в Анапе, сообщает V102.RU со ссылкой на пресс-службу волгоградского клуба.

На старте турнира заявлено семь команд. Помимо бело-голубых, это «Московская гандбольная академия», ЦСКА (Москва), «Черноморочка» (Новороссийск), КубГУ (Краснодар), сборная Краснодарского края и «Кубань-3» (Краснодар). Динамовский коллектив, состоящий из 12 гандболисток, возглавляет Анна Сидоричева. Полностью состав волгоградок выглядит следующим образом: Минченко, Кириченко, Мухина, Каменская, Дудкина, Алексеева, Гривина, Сметанина, Карева, Колесникова, Шкитина, Старкова.

Первые матчи для «Синары» вышли неудачными. Сначала бело-голубые в двух сетах уступили ЦСКА — 0:2 (14:15, 18:19). Затем динамовки встретились с «Кубанью». На этот раз подопечные Сидоричевой выиграли в одной партии, однако снова победа в игре досталась их соперницам по буллитам — 1:2 (16:17; 22:13; 4:7).

Во второй день «Синара» одержало первую викторию в туре. После обмена победами по сетам в серии послематчевых пенальти была повержена «Черноморочка» — 2:1 (18:14; 18:21; 5:4). Самой результативной в составе волгоградской команды стала Мухина — 12 точных попаданий. В следующем поединке бело-голубые развили успех и более уверенно обыграли КубГУ — 2:0 (24:14; 26:14). За «Синару» 16 мячей забросила Минченко и на четыре меньше на счету Кириченко.

После второго игрового дня «Синара» делит 3-5 места с КубГУ и «Кубанью -3». Сегодня «Динамо» завершает тур матчами со сборной Краснодарского края и командой московской гандбольной академии.

Спортивный обозреватель V102.RU Иван Тюгаев

Фото: Павел Ларькин, спортивный фотограф