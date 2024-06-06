Спорт

«Динамо-Синара» одержало две победы на старте чемпионата России по пляжному гандболу

Спорт 06.06.2024 13:04
0
06.06.2024 13:04

 

«Динамо-Синара» одержало первые победы на чемпионате России по пляжному гандболу, который на этой неделе начался в Анапе, сообщает V102.RU со ссылкой на пресс-службу волгоградского клуба.

На старте турнира заявлено семь команд. Помимо бело-голубых, это «Московская гандбольная академия», ЦСКА (Москва), «Черноморочка» (Новороссийск), КубГУ (Краснодар), сборная Краснодарского края и «Кубань-3» (Краснодар). Динамовский коллектив, состоящий из 12 гандболисток, возглавляет Анна Сидоричева. Полностью состав волгоградок выглядит следующим образом: Минченко, Кириченко, Мухина, Каменская, Дудкина, Алексеева, Гривина, Сметанина, Карева, Колесникова, Шкитина, Старкова.

Первые матчи для «Синары» вышли неудачными. Сначала бело-голубые в двух сетах уступили ЦСКА — 0:2 (14:15, 18:19). Затем динамовки встретились с «Кубанью». На этот раз подопечные Сидоричевой выиграли в одной партии, однако снова победа в игре досталась их соперницам  по буллитам — 1:2 (16:17; 22:13; 4:7).

Во второй день «Синара» одержало первую викторию в туре. После обмена победами по сетам в серии послематчевых пенальти была повержена «Черноморочка» — 2:1 (18:14; 18:21; 5:4). Самой результативной в составе волгоградской команды стала Мухина — 12 точных попаданий. В следующем поединке бело-голубые развили успех и более уверенно обыграли КубГУ — 2:0 (24:14; 26:14). За «Синару» 16 мячей забросила Минченко и на четыре меньше на счету Кириченко.

После второго игрового дня «Синара» делит 3-5 места с КубГУ и «Кубанью -3». Сегодня «Динамо» завершает тур матчами  со сборной Краснодарского края и командой московской гандбольной академии. 

Спортивный обозреватель V102.RU Иван Тюгаев

Фото: Павел Ларькин, спортивный фотограф

Комментарии
Есть новости? Пиши и звони в редакцию: +7 (937) 55-66-102
Спорт
04.06.2024 16:46
Спорт 04.06.2024 16:46
Комментарии

0
Далее
Спорт
03.06.2024 21:38
Спорт 03.06.2024 21:38
Комментарии

0
Далее
Спорт
30.05.2024 20:03
Спорт 30.05.2024 20:03
Комментарии

0
Далее
Спорт
29.05.2024 19:05
Спорт 29.05.2024 19:05
Комментарии

0
Далее
Спорт
29.05.2024 17:11
Спорт 29.05.2024 17:11
Комментарии

0
Далее
Спорт
28.05.2024 21:11
Спорт 28.05.2024 21:11
Комментарии

0
Далее
Спорт
28.05.2024 15:52
Спорт 28.05.2024 15:52
Комментарии

0
Далее
Спорт
26.05.2024 22:59
Спорт 26.05.2024 22:59
Комментарии

0
Далее
Спорт
26.05.2024 21:03
Спорт 26.05.2024 21:03
Комментарии

0
Далее
Спорт
26.05.2024 13:24
Спорт 26.05.2024 13:24
Комментарии

0
Далее
Спорт
25.05.2024 21:46
Спорт 25.05.2024 21:46
Комментарии

0
Далее
Спорт
25.05.2024 15:52
Спорт 25.05.2024 15:52
Комментарии

0
Далее
Спорт
25.05.2024 07:17
Спорт 25.05.2024 07:17
Комментарии

0
Далее
Спорт
24.05.2024 15:29
Спорт 24.05.2024 15:29
Комментарии

0
Далее
Спорт
23.05.2024 21:57
Спорт 23.05.2024 21:57
Комментарии

0
Далее

Лента новостей

14:24
Обесточенные дома на юге Волгограда временно оставили без водыСмотреть фотографии
14:23
В Камышине сняли на видео драку маршрутчика и пассажировСмотреть фотографии
13:52
На волгоградском комбинате питания прошла экскурсия для школьников из УдмуртииСмотреть фотографии
13:04
«Динамо-Синара» одержало две победы на старте чемпионата России по пляжному гандболуСмотреть фотографии
12:47
В Волгограде ищут водителя, сбежавшего с места ДТП возле «Торгушки»Смотреть фотографии
12:32
«Сейчас ребенок – просто цифра»: в Госдуму внесли проект закона об отмене ЕГЭСмотреть фотографии
12:25
На юге Волгограда дома остались без света из-за аварии на сетяхСмотреть фотографии
12:13
Дорогой мой борщ: суповой набор продуктов снова вырос в цене в Волгоградской областиСмотреть фотографии
11:56
Волгоградец разбил Kia в тоннеле на Тулака и устроил езду по встречке: видеоСмотреть фотографииCмотреть видео
11:27
Две женщины и 6-летний ребенок отравились угарным газом в ВолгоградеСмотреть фотографии
10:59
ФСБ изъяла у волгоградцев 1,5 центнера сырья для наркотиковСмотреть фотографииCмотреть видео
10:49
Прибывшие в Волгоград первые 10 трамваев «Львенок» проходят обкаткуСмотреть фотографии
10:31
В прогнозе такого не было: на Камышин обрушились ураганный ветер и дождьСмотреть фотографииCмотреть видео
10:05
МЧС: 6 июня в Волгоградской области объявлено штормовое предупреждениеСмотреть фотографии
09:55
Стала известна возможная причина гибели 12-летнего мальчика в реке под ВолгоградомСмотреть фотографии
09:54
В Волгограде «оттаяли» цены на все марки бензина и дизтопливоСмотреть фотографии
09:54
В Волжском после аварии на подстанции вернули воду и светСмотреть фотографии
09:18
Банк Уралсиб предлагает карту «Прибыль» с бесплатным обслуживаниемСмотреть фотографии
08:49
Следком сообщил о гибели 12-летнего ребенка на реке под ВолгоградомСмотреть фотографии
08:34
Миллиард потратят на реконструкцию оросительной системы под ВолгоградомСмотреть фотографии
08:03
В Волгограде неизвестные спалили заброшку на ТулакаСмотреть фотографии
06:52
В Волгоградской области «оживили» 92 кг просроченной рыбыСмотреть фотографии
06:28
Особый противопожарный режим вводится в Волгоградской области из-за жарыСмотреть фотографии
21:33
Когда это кончится? Пекло до +41º испытает жителей Волгограда и областиСмотреть фотографии
20:54
В Волжском электросамокат протаранил иномарку: видеоСмотреть фотографии
20:21
«Охранять природу — значит охранять Родину»: волгоградских экоактивистов отметили благодарностями губернатораСмотреть фотографии
19:46
Соглашение по развитию «Химпрома» подписала Волгоградская область на форуме в ПетербургеСмотреть фотографии
19:35
Опубликовано видео тушения загоревшейся подстанции под ВолгоградомСмотреть фотографии
19:02
Прокуратура озвучила масштаб отключения электричества в ВолжскомСмотреть фотографии
18:39
Совпали ОРВИ и СВО: перевозчика наказали за транспортный коллапс в «Родниковой долине» ВолгоградаСмотреть фотографии
 