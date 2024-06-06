Расследования

Стала известна возможная причина гибели 12-летнего мальчика в реке под Волгоградом

Расследования 06.06.2024 09:55
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06.06.2024 09:55


Несовершеннолетний мальчик утонул в реке Донская Царица в Волгоградской области, потому что запутался у берега в брошенной рыбаками синтетической веревке. Такую предварительную версию, как передает V102.RU, озвучили в прокуратуре Волгоградской области.

По данным источника, ребенок запутался в оставленной неизвестными лицами на дне упаковочной синтетической веревке, на которой были закреплены рыболовные блесна.


Старший помощник прокурора области Оксана Черединина уточнила, что на место ЧП выезжал прокурор Калачевского района Денис Шульга. 

Ранее сообщалось, что 12-летний мальчик утонул во время купания в хуторе Степановка Калачевского района накануне, 5 июня. Река находится в 50 метрах от этого населенного пункта. Тело мальчика нашли и вытащили на берег местные жители. Признаков криминального характера смерти не обнаружено. Следственные органы проводят проверку по факту случившегося.

По уточненным данным, ребенок утонул в 1,5 метрах от берега реки.

Фото: прокуратуры Волгоградской области 

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