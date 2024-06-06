Следком сообщил о гибели 12-летнего ребенка на реке под Волгоградом

Следователи выясняют обстоятельства гибели ребёнка на реке в Калачевском районе Волгоградской области. По предварительным данным, 12-летний мальчик утонул во время купания в хуторе Степановка накануне, 5 июня.

- Во время купания в реке Донская Царица в хуторе Степаневка нырнул под воду и пропал 12-летний ребёнок.Тело мальчика было обнаружено и извлечено на берег местными жителями. По предварительным данным, причиной смерти мальчика явилась механическая асфиксия в результате утопления, - сообщили в СУ СК России по Волгоградской области. - Признаков криминального характера смерти не обнаружено.

На месте происшествия следователи провели осмотр и опросили очевидцев. Проводится судебная экспертиза.

Фото: СУ СКР по Волгоградской области