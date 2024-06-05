Происшествия

Опубликовано видео тушения загоревшейся подстанции под Волгоградом

Происшествия 05.06.2024 19:35
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05.06.2024 19:35


Появилось видео тушения пожара после аварии на электроподстанции в Волжском Волгоградской области, произошедшем сегодня, 5 июня. 

На кадрах сотрудники МЧС огромным количеством пены пытаются сбить огонь с горящих конструкций. Пришлось тушить несколько элементов подстанции. 


Напомним, прокуратура озвучила масштаб отключения электричества в Волжском. Водоканал заявил об одном обесточенном насосе, питающем старую часть города и снижении давления в другом, запитанном на новую часть. В МЧС сообщили причину аварии.  

Видео: администрация Волжского  

Фото: ГУ МЧС России по Волгоградской области 

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