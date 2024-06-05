Опубликовано видео тушения загоревшейся подстанции под Волгоградом

Появилось видео тушения пожара после аварии на электроподстанции в Волжском Волгоградской области, произошедшем сегодня, 5 июня.
На кадрах сотрудники МЧС огромным количеством пены пытаются сбить огонь с горящих конструкций. Пришлось тушить несколько элементов подстанции.
Напомним, прокуратура озвучила масштаб отключения электричества в Волжском. Водоканал заявил об одном обесточенном насосе, питающем старую часть города и снижении давления в другом, запитанном на новую часть. В МЧС сообщили причину аварии.
Видео: администрация Волжского
Фото: ГУ МЧС России по Волгоградской области