



В городе Волжском Волгоградской области днем 5 июня произошла крупная авария на трансформаторной подстанции. Как сообщает V102.RU, на месте происшествия ликвидируют возгорание. О происшествии в экстренные службы сообщили работники энергетического объекта.







В ГУ МЧС России по Волгоградской области информацию о ЧП на подстанции на момент публикации не комментировали. При этом администрация Волжского сообщает о начале восстановительных работ.

- Аварийные службы ведут восстановительные работы, - коротко сообщили в мэрии. - По срокам ликвидации последствий будет сообщено дополнительно.

В пресс-службе мэрии Волжского уточняют, что жителям старой части города предстоит провести без света как минимум два часа. Предположительно к 20.00 будет проведено переподключение на резервную линию.

Частично в Волжском временно приостановлена и подача воды в жилые дома. Информацию об этом также подтвердили информагентству в городской администрации.

Видео: ДТП и ЧП Волжский / t.me

Фото: ГУ МЧС России по Волгоградской области