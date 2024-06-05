Прокуратура озвучила масштаб отключения электричества в Волжском

Прокуратура Волгоградской области начала проверку по факту отключения электричества в Волжском после аварии на подстанции, произошедшей сегодня вечером, 5 июня.

— Отключение энергоснабжения зафиксировано в более чем 600 многоквартирных домах, а также на ряде объектов городской инфраструктуры, — прокомментировала V102.RU официальный представитель облпрокуратуры Оксана Черединина. — По итогам проверки при наличии оснований будет решаться вопрос о принятии мер прокурорского реагирования.

Те временем жители старой части города-спутника, в частности, жильцы дома № 52 по улице Горького сообщили, что свет им уже дали, а вот воды пока нет. Ранее местные власти поясняли, что подключение на резервную линию будет осуществлено в течение 2-3 часов.

По информации водоканала, в связи с пожаром на энергоподстанции Волжская отсутствует электроснабжение насосной станции 3-ого подъема, питающей старую часть города. По той же причине насосная станция 4-го подъема, питающая новую часть города снизила давление до 1.8кгс/см2. Ведутся работы по восстановлению электроснабжения.

Напомним, после крупной аварии жители Волжского остались без воды и света. В МЧС назвали причину пожара на энергообъекте.

Фото: архив ИА «Высота 102»

