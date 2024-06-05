Общество

Прокуратура озвучила масштаб отключения электричества в Волжском

Общество 05.06.2024 19:02
0
05.06.2024 19:02


Прокуратура Волгоградской области начала проверку по факту отключения электричества в Волжском после аварии на подстанции, произошедшей сегодня вечером, 5 июня. 

— Отключение энергоснабжения зафиксировано в более чем 600 многоквартирных домах, а также на ряде объектов городской инфраструктуры, — прокомментировала V102.RU официальный представитель облпрокуратуры Оксана Черединина. — По итогам проверки при наличии оснований будет решаться вопрос о принятии мер прокурорского реагирования.

Те временем жители старой части города-спутника, в частности, жильцы дома № 52 по улице Горького сообщили, что свет им уже дали, а вот воды пока нет. Ранее местные власти поясняли, что подключение на резервную линию будет осуществлено в течение 2-3 часов. 

По информации водоканала, в связи с пожаром на энергоподстанции Волжская отсутствует электроснабжение насосной станции 3-ого подъема, питающей старую часть города. По той же причине насосная станция 4-го подъема, питающая новую часть города снизила давление до 1.8кгс/см2. Ведутся работы по восстановлению электроснабжения.

Напомним, после крупной аварии жители Волжского остались без воды и света. В МЧС назвали причину пожара на энергообъекте. 

Фото: архив ИА «Высота 102» 

Комментарии
Есть новости? Пиши и звони в редакцию: +7 (937) 55-66-102
Общество
05.06.2024 18:39
Общество 05.06.2024 18:39
Комментарии

0
Далее
Общество
05.06.2024 18:00
Общество 05.06.2024 18:00
Комментарии

0
Далее
Общество
05.06.2024 17:22
Общество 05.06.2024 17:22
Комментарии

0
Далее
Общество
05.06.2024 16:45
Общество 05.06.2024 16:45
Комментарии

0
Далее
Общество
05.06.2024 16:43
Общество 05.06.2024 16:43
Комментарии

0
Далее
Общество
05.06.2024 15:40 Реклама
Общество 05.06.2024 15:40 Реклама
Комментарии 0

0
Далее
Общество
05.06.2024 14:46
Общество 05.06.2024 14:46
Комментарии

0
Далее
Общество
05.06.2024 14:32
Общество 05.06.2024 14:32
Комментарии

0
Далее
Общество
05.06.2024 14:28 Реклама
Общество 05.06.2024 14:28 Реклама
Комментарии 0

0
Далее
Общество
05.06.2024 14:15
Общество 05.06.2024 14:15
Комментарии

0
Далее
Общество
05.06.2024 13:24 Реклама
Общество 05.06.2024 13:24 Реклама
Комментарии 0

0
Далее
Общество
05.06.2024 13:20
Общество 05.06.2024 13:20
Комментарии

0
Далее
Общество
05.06.2024 12:17
Общество 05.06.2024 12:17
Комментарии

0
Далее
Общество
05.06.2024 12:05
Общество 05.06.2024 12:05
Комментарии 0

0
Далее
Общество
05.06.2024 10:36 Реклама
Общество 05.06.2024 10:36 Реклама
Комментарии 0

0
Далее

Лента новостей

19:46
Соглашение по развитию «Химпрома» подписала Волгоградская область на форуме в ПетербургеСмотреть фотографии
19:35
Опубликовано видео тушения загоревшейся подстанции под ВолгоградомСмотреть фотографии
19:02
Прокуратура озвучила масштаб отключения электричества в ВолжскомСмотреть фотографии
18:39
Совпали ОРВИ и СВО: перевозчика наказали за транспортный коллапс в «Родниковой долине» ВолгоградаСмотреть фотографии
18:14
В МЧС назвали причину аварии на подстанции в ВолжскомСмотреть фотографии
18:00
Крупную аварию ликвидируют на подстанции в Волжском: жители остались без света и водыСмотреть фотографииCмотреть видео
17:22
В помощь волгоградским коммунальщикам поступила крупная партия спецтехникиСмотреть фотографии
17:21
МегаФон разовьет системы видеоаналитики вместе с IvideonСмотреть фотографии
16:45
В Волгограде потушили пожар в бывшем общежитии на ул. БыстроваСмотреть фотографииCмотреть видео
16:43
В Волгограде вторые сутки разыскивают школьницу в парадной формеСмотреть фотографии
16:02
В Волгоградской области МВД, ФСБ и Росгвардия провели облавы на нелегаловСмотреть фотографии
15:40
Борьба за первенство и яркие голы: на ЕвроХим-ВолгаКалии прошел турнир по мини-футболуСмотреть фотографии
15:39
Под Волгоградом селянка заработала 200 тыс. рублей на выдуманных индюках и свиньяхСмотреть фотографии
14:46
Дождь и радость он приносит людям: водитель поливомоечной машины удивил волгоградцев водяной аркойСмотреть фотографииCмотреть видео
14:32
В Волгоградской области государству вернули часть акватории ВолгиСмотреть фотографии
14:28
Как преображается бывший грузовой порт Волгограда: первый репортаж со стройплощадки ЖК «Берег Волги»Смотреть фотографии
14:15
Под Волгоградом на 5 часов закроют дорогу из-за переноса ЛЭПСмотреть фотографии
13:54
«Дойдем до Бастрыкина»: скандальный мебельщик Алхутов оспорил приговор судаСмотреть фотографии
13:27
В Волгоградской области сотрудницу Яндекс Маркета осудят за воровство промокодовСмотреть фотографии
13:22
В Волжском прикрыли производство химии ООО «МБИ-Синтез»Смотреть фотографии
13:20
Суд в Волгограде обязал чипировать и стерилизовать всех бездомных котов на ТулакаСмотреть фотографии
13:13
Губернатор Бочаров 5 июня обратился к волгоградским политикамСмотреть фотографии
12:17
В Волгоградской области 18 выпускников получили по 100 баллов на ЕГЭСмотреть фотографии
12:05
Волгоградскую апсайклинг коллекцию одежды представят на неделе моды в АстраханиСмотреть фотографииCмотреть видео
11:36
Полиция назвала подробности жесткого ДТП на Нулевой продольнойСмотреть фотографии
11:33
В Михайловке водитель Hyundai Solaris «нокаутировал» мотоциклистаСмотреть фотографии
11:03
Под Волгоградом 14-летний подросток утонул в обводнительном каналеСмотреть фотографии
10:50
Прокуратура предложила властям Волгограда урезонить электросамокатчиковСмотреть фотографии
10:34
Приставы взыскали с волгоградца 600 тыс. рублей за парковку в МосквеСмотреть фотографии
10:13
Новую ж/д остановку вводят в Волгоградской области с 10 июняСмотреть фотографии
 