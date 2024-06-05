В МЧС назвали причину аварии на подстанции в Волжском

Спасатели назвали причину аварии и последующего возгорания на подстанции в Волжском Волгоградской области, которая оставила без света и воды старую часть города.

В ГУ МЧС России по региону сообщили, что сообщение о пожаре поступило сегодня, 5 июня, в 17.05:

— Произошло короткое замыкание двух воздушных выключателей с последующим горением на общей площади в 20 квадратных метров, — прокомментировали информагентству в спасательном ведомстве.

Уточняется, что сотрудниками 5-го пожарно-спасательного отряда, оперативно прибывшими к месту ЧП, было ликвидировано открытое пламя в 17.25. Погибших и пострадавших нет.

Напомним, что полыхающую подстанцию снял на видео очевидец. С его слов, «что-то бабахнуло» у него за спиной, когда он прогуливался недалеко от места происшествия.

Фото: Павел Мирошкин ИА «Высота 102»