Волгоградская область после заморозков сохранила общую посевную площадь





Губернатор Волгоградской области 3 июня провел оперативное совещание, на котором рассмотрел вопросы завершения весеннего сева, в том числе на участках, пострадавших от заморозков. Также Андрей Бочаров перечислил задачи по подготовке к уборочной кампании, финансированию программ поддержки сельского хозяйства региона.

– Яровой сев уже проведен на площади порядка 1,6 млн га, что составляет 93,4% от плановых значений, – привел данные губернатор. – При этом, учитывая, что аномальные ночные заморозки в начале мая текущего года оказали негативное влияние на посевы сельскохозяйственных культур, принято и реализуется решение по пересеву пострадавших 5% площадей. В настоящее время работы по пересеву находятся в завершающей стадии: засеваются в основном кукуруза, подсолнечник, соя и кормовые культуры. Под замещающий сев задействуются паровые поля с достаточным запасом влаги.

Как было озвучено на совещании, несмотря на сложности, общая посевная площадь в Волгоградской области сохраняется в плановых объемах – 3,3 млн га. Кроме того, уже начинается подготовка к предстоящей уборочной кампании.

Отдельно Андрей Бочаров акцентировал внимание на том, что прямая государственная поддержка оказывается всем сельхозтоваропроизводителям Волгоградской области в плановом порядке.

– На поддержку отрасли уже направлено порядка 1,5 млрд рублей, – сообщил он.

Руководству профильного блока совместно с главами муниципальных образований поставлены следующие задачи:

в оптимальные агротехнические сроки, с учетом складывающихся погодных условий и задач дополнительного сева, завершить весенние полевые работы;

выполнить необходимый объем работ по защите будущего урожая, в том числе от вредителей. Отдельное внимание уделить мониторингу ситуации по саранчевым вредителям для своевременного выполнения комплекса защитных мероприятий на посевах;

активизировать работу по подготовке к уборочной кампании 2024 года,

принять необходимые меры по выполнению задач обеспечения продовольственной безопасности и достижению установленных для Волгоградской области целевых показателей;

продолжить подготовку чистых паров с целью накопления оптимального запаса влаги в почве;

обеспечить финансирование программ поддержки сельского хозяйства и реализации приоритетных проектов развития в АПК региона;

держать на контроле работу по обеспечению страховых выплат сельхозтоваропроизводителям Волгоградской области, чьи посевы пострадали от майских заморозков;

Отдельное внимание губернатор поручил уделить комплексу основных и дополнительных противопожарных мероприятий, в том числе на оснащение всей работающей на полях сельхозтехники пламягасителями и другим специальным оборудованием, а также на наличие на полях дополнительной противопожарной техники для предотвращения распространения огня и оперативной ликвидации очагов возгораний при проведении сельхозработ.