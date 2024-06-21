Общество

Губернатор Волгоградской области почтил память защитников Отечества

Общество 21.06.2024 23:36
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21.06.2024 23:36

Губернатор Волгоградской области Андрей Бочаров почтил память павших в боях за Родину советских воинов и погибших в годы Великой Отечественной мирных жителей, сообщает V102.RU. 



Участники акции «Завтра была война», которая традиционно проходит в ночь с 21 на 22 июня, на главной высоте России — Мамаевом кургане — с зажженными свечами в руках поднялись с площади Героев к величественной скульптуре «Родина-мать зовет!», а также возложили цветы к Вечному огню.



В патриотическом мероприятии, проводимом по инициативе волгоградских полицейских, приняли участие руководители силового блока региона, ветераны боевых действий и бойцы СВО, курсанты ВА МВД РФ, воспитанники спортивно-патриотического лагеря «Авангард», кадеты. 

Собравшиеся почтили минутой молчания память погибших героев. В этом году впервые видеопроекция транслировалась на водный экран. Всероссийская акция сопровождалась тематическими музыкальными композициями и видеоинсталляциями. 



Напомним, 22 июня в России — День памяти и скорби. В Волгоградском регионе этой трагической дате посвящены митинги, выставки и спектакли, патриотические мероприятия. В ночь с 21 на 22 июня у мемориального комплекса «Бронекатер БК-31» прошла акция «Свеча памяти».

Волонтерами Победы, юнармейцами, поисковиками, реконструкторами, представителями «Движения Первых» и фонда «Защитники Отечества», военно-исторического музея «Наследие», сотрудниками Центра патриотической и поисковой работы «Авангард», представителями предприятий и организаций, жителями города-героя были возложены цветы к памятному знаку героям Волжской военной флотилии. Память героически погибших военнослужащих почтили минутой молчания. Участники акции сложили композицию из свечей со словами: «Помним! 1941-1945».



В эти часы активистами движения создаются картины из свечей в разных уголках России — все изображения объединены словом: «Помним». Также акция проходит в малых городах и селах Волгоградской области.

Фото: администрация Волгоградской области 

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