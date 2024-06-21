В Волгограде пройдет памятная акция «Завтра была война…»

Сотрудники областного главка МВД России сегодня, 21 июня, накануне Дня памяти и скорби, несмотря на разгулявшуюся стихию, проведут ежегодную патриотическую акцию «Завтра была война…».

Как сообщает V102.RU, полицейские на Мамаевом Кургане со свечами в руках отдадут дань памяти погибшим в годы Великой Отечественной войны. В 22.00 вместе с сотрудниками МВД, руководством области, гостями города-героя, представителями силовых структур к подножию главной высоты России поднимутся члены их семей, кадеты полицейских классов, курсанты волгоградской академии МВД.

Напомним, что впервые акция прошла в 2012 году. На следующий год инициатива волгоградских полицейских была поддержана всем силовым блоком региона. В прошлом году патриотическая акция объединила более 2,5 тысячи человек в ночь с 21 на 22 июня.