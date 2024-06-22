Происшествия

«Волны бьют малька»: волгоградские дачники сообщают о массовой гибели рыбы в пруду

Происшествия 22.06.2024 11:54
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22.06.2024 11:54


Массовая гибель рыбы произошла в водоеме возле СНТ «Металлург» в Краснооктябрьском районе Волгограда. В редакцию V102.RU обратились встревоженные данным фактом дачники, предоставив фото и видео в подтверждении своих слов.



- Косяки рыб ищут спасения у берега. Отчего они спасаются? От выбросов нечистот?  От нехватки воздуха? Или кому то это выгодно? – задаются вопросом жители.

По предварительным данным, это могло произойти из-за погодных условий.

- Каждый год такая история. Волны бьют малька, - поделились своей версией случившегося рыболовы.

Однако точную причину такого поведения рыбы и ее гибели установят специалисты Росрыболовства.

Напомним, что летом 2023 года массовая гибель рыбы произошла на озере Ильмен в Даниловском районе Волгоградской области. Тогда было установлено, что причиной случившегося стал сильный ливень с градом, сопровождавшийся ветром с порывами до 26 м/с.

Фото и видео: читатели V102.RU

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