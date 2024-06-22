В Волгоградской области у «УАЗа» по дороге в Луганск оторвало колесо

Один человек пострадал в Волгоградской области в результате ДТП с автомашиной «УАЗ», у которой оторвало колесо. Как сообщили V102.RU в ГУ МВД России по региону, авария произошла накануне вечером на 154 км федеральной автодороги «Волгоград - К.Шахтинский - Луганск» в Суровикинском районе.

- Во время движения произошёл отрыв правого заднего колеса от общей конструкции автомобиля, в результате чего автомобиль выехал на правую обочину, где совершил опрокидывание в кювет, - сообщили в главке.

В результате ДТП пострадала 40-летняя пассажирка. Она госпитализирована.

Фото: ГУ МВД России по Волгоградской области