Происшествия

Разнорабочего раздавил пресс на промбазе под Волгоградом

Происшествия 22.06.2024 15:38
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22.06.2024 15:38


В Волгоградской области устанавливают обстоятельства гибели разнорабочего на производственной базе в Средней Ахтубе, сообщает V102.RU.

- На производстве керамзитобетонных блоков погиб 40-летний разнорабочий из Волжского. По предварительным данным, он попал под гидравлический пресс в нарушении техники безопасности, - рассказал информагентству собственный источник в экстренных службах.

По факту смертельного случая на производстве проводится проверка. По ее итогам будет принято процессуальное решение.

Фото из архива V102.RU

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