Разнорабочего раздавил пресс на промбазе под Волгоградом

В Волгоградской области устанавливают обстоятельства гибели разнорабочего на производственной базе в Средней Ахтубе, сообщает V102.RU.

- На производстве керамзитобетонных блоков погиб 40-летний разнорабочий из Волжского. По предварительным данным, он попал под гидравлический пресс в нарушении техники безопасности, - рассказал информагентству собственный источник в экстренных службах.

По факту смертельного случая на производстве проводится проверка. По ее итогам будет принято процессуальное решение.

Фото из архива V102.RU