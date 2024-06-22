В центре Волгограда Chrysler провалился в канализационный люк

Автомобиль Chrysler в Волгограде провалился колесом в канализационный люк, пострадал водитель. Как сообщили V102.RU в ГУ МВД России по региону, ДТП произошло накануне в 21.05 напротив дома №29 по улице Рокоссовского в Центральном районе.

По предварительным данным, 44-летний водитель не справился с управлением и совершил наезд на люк канализационного стока.

Это происшествие попало на камеру видеонаблюдения.





Сообщается, что в результате водитель обратился за медицинской помощью.

Фото, видео: ГУ МВД России по Волгоградской области