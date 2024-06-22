Общество

«Как ветер – так все искрит и моргает»: жители жалуются на перебои со светом на юге Волгограда

Общество 22.06.2024 19:08
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22.06.2024 19:08


Жители поселка Нагорный, который находится на окраине Красноармейского района Волгограда, испытывают перебои со светом уже больше двух недель. Как сообщила V102.RU Людмила Сафошкина, жительница одного из домов на улице Адмирала Макарова, из-за постоянных скачков напряжения людям страшно находится в своих домах. Они опасаются не только за электроприборы, которые могут выйти из строя, но и за свою жизнь.

- Вчера непогода такая была, а наша соседка – женщина пожилая, смотрю, на лавочки сидит. Спрашиваю у нее: «Почему домой не идете?». Она мне отвечает: «Там страшно». Представляете? Дома от этой постоянного мигания и искрения страшно уже, - рассказала жительница поселка.

По ее словам, проблема обострилась еще 7 июня. Жители позвонили в районную администрацию и электросети, где приняли заявку. Специалисты приехали на следующий день, но из-за того, что у них не было автовышки, они не смогли решить проблему.

- У нас старые опоры – деревянные, черные такие. Они подгнивают и сильно наклоняются, а провода провисают. От жары тоже это происходит, а когда начинается ветер, то идет перехлест проводов. Они бьются друг о друга и происходит постоянно замыкание, - пояснила Людмила. – Ребята с электросетей сказали, что надо ставить распорки между проводами и опилить высокие деревья. Они кому-то это все по телефону сообщили, пофографировали и уехали. Обещали, что 10 июня приедут, но больше никого не было. До сих пор ждем.

По словам местных жителей, новые железобетонные опоры поставили не во всем поселке. На тех улицах, где провода провисают, из-за урагана люди сидят без света уже второй день. 

- Появляется свет, потом начинает моргать и все отключается, - рассказывает собеседница агентства.

О своей проблеме волгоградцы сообщили в районную администрацию, где им ответили, что приняли их заявку. В электросети на этот раз люди дозвониться не смогли.

Фото: жителей поселка Нагорный

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