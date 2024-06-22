В Волжском дотла сгорели два микроавтобуса

Сегодня, 22 июня, в городе Волжском Волгоградской области сгорели два микроавтобуса «Газель». Как сообщили V102.RU в ГУ МЧС России по региону, сообщение о пожаре поступило на пульт оперативного дежурного в 18:51.
- Горели два автомобиля ГАЗ-3221 по всей площади. Пожарные расчеты 32-ПСЧ оперативно ликвидировали горение в 19.09 ч. Погибших и пострадавших нет, - сообщили в ведомстве.
Транспорт сгорел быстро. Очевидцы происшествия, которое случилось в 22-ом микрорайоне, снимали происходящее на камеры телефонов.
Предварительной причиной возгорания в МЧС назвали аварийный режим работы электрооборудования в моторном отсеке.
Скриншот: «Жесть. Волжский» / t.me