В Волжском дотла сгорели два микроавтобуса

Сегодня, 22 июня, в городе Волжском Волгоградской области сгорели два микроавтобуса «Газель». Как сообщили V102.RU в ГУ МЧС России по региону, сообщение о пожаре поступило на пульт оперативного дежурного в 18:51.

- Горели два автомобиля ГАЗ-3221 по всей площади. Пожарные расчеты 32-ПСЧ оперативно ликвидировали горение в 19.09 ч. Погибших и пострадавших нет, - сообщили в ведомстве.

Транспорт сгорел быстро. Очевидцы происшествия, которое случилось в 22-ом микрорайоне, снимали происходящее на камеры телефонов.

Предварительной причиной возгорания в МЧС назвали аварийный режим работы электрооборудования в моторном отсеке.

Скриншот: «Жесть. Волжский» / t.me