Происшествия

В Волжском дотла сгорели два микроавтобуса

Происшествия 22.06.2024 22:09
0
22.06.2024 22:09


Сегодня, 22 июня, в городе Волжском Волгоградской области сгорели два микроавтобуса «Газель». Как сообщили V102.RU в ГУ МЧС России по региону, сообщение о пожаре поступило на пульт оперативного дежурного в 18:51.

- Горели два автомобиля ГАЗ-3221 по всей площади. Пожарные расчеты 32-ПСЧ оперативно ликвидировали горение в 19.09 ч. Погибших и пострадавших нет, - сообщили в ведомстве.

Транспорт сгорел быстро. Очевидцы происшествия, которое случилось в 22-ом микрорайоне, снимали происходящее на камеры телефонов. 

Предварительной причиной возгорания в МЧС назвали аварийный режим работы электрооборудования в моторном отсеке.

Скриншот: «Жесть. Волжский» / t.me

Комментарии
Есть новости? Пиши и звони в редакцию: +7 (937) 55-66-102
Происшествия
22.06.2024 16:49
Происшествия 22.06.2024 16:49
Комментарии

0
Далее
Происшествия
22.06.2024 15:38
Происшествия 22.06.2024 15:38
Комментарии

0
Далее
Происшествия
22.06.2024 14:46
Происшествия 22.06.2024 14:46
Комментарии

0
Далее
Происшествия
22.06.2024 11:54
Происшествия 22.06.2024 11:54
Комментарии

0
Далее
Происшествия
22.06.2024 10:13
Происшествия 22.06.2024 10:13
Комментарии

0
Далее
Происшествия
22.06.2024 09:50
Происшествия 22.06.2024 09:50
Комментарии

0
Далее
Происшествия
22.06.2024 09:17
Происшествия 22.06.2024 09:17
Комментарии

0
Далее
Происшествия
22.06.2024 08:13
Происшествия 22.06.2024 08:13
Комментарии

0
Далее
Происшествия
21.06.2024 18:36
Происшествия 21.06.2024 18:36
Комментарии

0
Далее
Происшествия
21.06.2024 17:47
Происшествия 21.06.2024 17:47
Комментарии

0
Далее
Происшествия
21.06.2024 16:53
Происшествия 21.06.2024 16:53
Комментарии

0
Далее
Происшествия
21.06.2024 16:40
Происшествия 21.06.2024 16:40
Комментарии

0
Далее
Происшествия
21.06.2024 11:12
Происшествия 21.06.2024 11:12
Комментарии

0
Далее
Происшествия
21.06.2024 11:00
Происшествия 21.06.2024 11:00
Комментарии

0
Далее
Происшествия
21.06.2024 10:47
Происшествия 21.06.2024 10:47
Комментарии

0
Далее

Лента новостей

22:09
В Волжском дотла сгорели два микроавтобусаСмотреть фотографии
21:35
«Ротор» проведет сборы в обновленном составеСмотреть фотографии
21:01
«Черные» мусорщики облюбовали овраг в поселке Царицын под ВолгоградомСмотреть фотографии
20:25
Второй пришел: Павел Котов подписал контракт с «Ротором»Смотреть фотографии
20:05
«Кто-то ошибается, а я мучаюсь»: 67-летную волгоградку второй раз оставили без денег из-за долгов «двойника»Смотреть фотографии
19:21
Владислав Тюрин стал первым новичком «Ротора»Смотреть фотографии
19:08
«Как ветер – так все искрит и моргает»: жители жалуются на перебои со светом на юге ВолгоградаСмотреть фотографии
18:13
Данил Пелих отказался от нового контракта с «Ротором»Смотреть фотографии
17:50
«Задержали на рабочем месте»: следователи в Волгограде рассказали подробности о насильнике в ТЦСмотреть фотографии
17:13
«Сидит в траве и голодает»: биолог рассказал, как обрушившиеся на Волгоград дожди повлияют на окончание сезона мошкиСмотреть фотографии
16:49
В Волгограде эвакуируют ТРК «Европа Сити Молл»Смотреть фотографии
15:38
Разнорабочего раздавил пресс на промбазе под ВолгоградомСмотреть фотографии
14:46
Волгоградским силовикам доложили о неопознанном Ан-2Смотреть фотографии
13:47
«Он следил за ней от остановки»: в Волгограде арестован подозреваемый в изнасиловании девушки в ТЦСмотреть фотографии
13:10
Пара разбойников под угрозой молотка ограбила на улице волгоградцаСмотреть фотографии
12:24
«Прыжки стали лекарством для тела и души»: известный спортсмен - об отказе парашюта, экстремальных приземлениях и зависимости от адреналинаСмотреть фотографии
11:54
«Волны бьют малька»: волгоградские дачники сообщают о массовой гибели рыбы в прудуСмотреть фотографииCмотреть видео
11:15
В Волгограде установили причины изменения цвета и запаха воды в водохранилищеСмотреть фотографии
10:36
Подорожавшие бананы и картофель разогнали инфляцию в Волгоградской областиСмотреть фотографии
10:13
В Волгоградской области у «УАЗа» по дороге в Луганск оторвало колесоСмотреть фотографии
09:50
В центре Волгограда Chrysler провалился в канализационный люкСмотреть фотографииCмотреть видео
09:01
Под Волгоградом молочная ферма выплатит 425 тыс. рублей за нападение коровы на сотрудницуСмотреть фотографии
08:13
Шторм в Волгограде повалил деревья и затопил улицыСмотреть фотографииCмотреть видео
08:01
Гидрометцентр увидел пять опасных погодных явлений в Волгоградской областиСмотреть фотографии
23:36
Губернатор Волгоградской области почтил память защитников ОтечестваСмотреть фотографии
21:47
Аттракцион с непредсказуемой траекторией подсветили в ВолгоградеСмотреть фотографии
21:00
В Волгограде пройдет памятная акция «Завтра была война…»Смотреть фотографии
20:43
Волгоградцам предложили забыть о скоростном трамвае и одной остановкеСмотреть фотографии
19:58
Выкравшего у жены дочь волгоградца ищут по всей РоссииСмотреть фотографии
19:11
Бывшего скандального следователя из Волгограда Бакучаева осудили за взяткуСмотреть фотографии
 