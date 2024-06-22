Волгоградским силовикам доложили о неопознанном Ан-2

Силовым ведомствам Волгоградской области сообщили о совершившем посадку неизвестном самолете Ан-2. Как передает V102.RU, такую информацию опубликовал сегодня, 22 июня, Telegram-канал Aviaincident.
- 21.06.24 в 08.30 произвел посадку неизвестный Ан2 цвет и номер неизвестный приблизительно в 1км от стоянки ВС АН2 54850 в районе н.п. Большой Царын колхоз 50ЛЕТ СССР. Сообщение о представленном плане полета (уведомление) не поступало. Информация доведена согласно установленной схемы в органы ПВО, ФСБ, Прокуратуры, Дежурному ГУ МВД по Волгоградской области, - сообщают авторы канала.
Отметим, что населенный пункт Большой Царын находится в Октябрьском районе республики Калмыкия.
Подробности этого происшествия устанавливаются.
Фото: архив V102.RU