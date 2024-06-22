Данил Пелих отказался от нового контракта с «Ротором»





Защитник Данил Пелих сегодня, 22 июня, принял решение покинуть волгоградский «Ротор», сообщает V102.RU со ссылкой на пресс-службу сине-голубых.

Как сообщили в клубе, 23-летнему футболисту был предложен новый улучшенный контракт, но продлевать его Пелих отказался, и теперь он перейдет в новую команду. Данил присоединился к «Ротору» в феврале 2022-го года и с тех пор провел за волгоградцев 79 матчей в Первой и Второй лигах, а также в Кубке России. За это время воспитанник Академии «Краснодара», выступающий преимущественно на правом фланге обороны, забил один гол и отдал восемь результативных передач. Пелих стал основным футболистом и одним из ключевых исполнителей, а также любимцем болельщиков благодаря яркой игре и желанию биться за команду в любой ситуации.Данил внес свой вклад в выход «Ротора» в Первую лигу в прошедшем сезоне. Напомним. что сразу после победы над «Новосибирском» со счетом 3:1 во втором стыковом матче 16 июня Пелих прямо на поле Волгоград Арены сделал предложение своей невесте Лере.Отметим, что ранее «Ротор» также расстался с Ильей Сафроновым, Иваном Шмаковым, Ризваном Ахмедхановым и Рамазаном Гаджимурадовым .